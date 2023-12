BYD YangWang U9, le caratteristiche sono più potenti di quanto previsto

Già a sentire parlare di quartetto di motori elettrici ci rendiamo conto che con la BYD YangWang U9 siamo di fronte a una supercar che può far davvero drizzare i capelli in testa. Da quando la casa cinese ha reso note le specifiche un paio di giorni fa, però, ci siamo accorti che queste caratteristiche trasformano l’auto in qualcosa di così potente che non avevano previsto nemmeno nelle nostre analisi più ottimistiche.

La supercar dei sogni

Quattro motori elettrici capaci di erogare ciascuno 322 CV. Con BYD YangWang U9 siamo nell’eccellenza. Il colosso asiatico si è messo in testa di spodestare Tesla nella vendita di auto elettriche, ma intanto sforna una supercar che va oltre ogni rosea previsione in termini di potenza. L’auto è piuttosto grande, arriva quasi a 5 metri di lunghezza, oltre 2 metri di larghezza e circa un 1,2 metri di altezza. Il pacco batterie è da da 100 kWh ed è prodotto da FinDreams, una filiale di BYD. Ovviamente, a destare maggio curiosità sono i già citati 4 motori elettrici. Sommandoli insieme si ottiene 1.287 CV, più dei 1.100 CV che inizialmente si prevedeva che l’U9 producesse.

Naturalmente, ciò va a inficiare non poco sul peso di questa supercar, che arriva ora addirittura a 2475 kg. In pratica pesa più di una Rimac Nevera, la nota vettura elettrica prodotta nel 2021 dall’azienda croata. Ciò però non sarà affatto un problema per la velocità, tanto che BYD afferma con certezza che l’auto farà da 0 a 100 in soli 2 secondi netti e arriverà alla velocità massima di 300 km/h. L’azienda afferma inoltre che è in grado di percorrere fino a 700 km con una singola carica secondo il ciclo di test cinese. E anche questa ci sembra una caratteristica davvero niente male.

BYD YangWang U9, altri dettagli

Se pensate che le qualità speciali di questa supercar targata BYD si esauriscano qui, allora meglio parlare anche dello speciale sistema di sospensione. L’azienda lo ha ribattezzato Disus-X e fornisce un controllo complesso del movimento verticale, laterale e longitudinale attraverso il sistema di controllo del corpo smorzante, il quale è sua volta coadiuvato dal sistema di controllo del corpo idraulico e quello del corpo aereo, entrambi dotati di tecnologie intelligenti. In pratica, questa tecnologia sviluppata dall’azienda consente all’auto di viaggiare anche su 3 ruote e addirittura di fare su e già come fosse una vettura pimpare in stile Pimp My Ride, noto programma tv in cui si effettuavano restyling di vecchie automobili e le si dotava anche si special ammortizzatori per farle saltare.

Ovviamente, una supercar del genere non sarà accessibile a tutti. Quanto meno però non resterà un semplice prototipo da concept irrealizzabile. BYD ha infatti intenzione di lanciare realmente la vettura sul mercato, ma come detto il suo prezzo sarà alquanto proibitivo. Quanto costerà? Circa un milione di yuan, che poi in fondo non sono nemmeno tanti. Parliamo infatti di meno di 130 mila euro.