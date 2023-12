Auto immortali, ecco i veicoli che potrebbero durare per tutta la vita

Sarebbe bello vivere per sempre, ma l’uomo, così come gli oggetti, è soggetto a corruzione e usura. Eppure, per le auto immortali possiamo usare questa espressione per rappresentare un concetto molto semplice: ossia quello di una vettura in grado di poter durare per sempre. Naturalmente, non significa che tali vetture esisteranno anche tra 1000 anni, ma che semplicemente potrebbero durare per tutta la vita del loro proprietario. Di quali auto stiamo parlando? Ecco la top ten che ce lo svela.

Al servizio dell’eternità

Ci siamo affidati allo studio offerto da Consumers Report per scoprire qual è la classifica delle auto immortali, quelle che possono ritenersi come le più longeve del panorama automobilistico mondiale. Lo studio in questione si è servito di un sondaggio per scoprire quali sono i giudizi (solitamente degli statunitensi) in merito alle prestazioni della propria macchina. Secondo il rapporto, i marchi automobilistici più affidabili sono Toyota, Lexus, BMW, Mazda, Honda, Audi, Subaru, Acura e Kia. È importante precisare che il sondaggio in questione è stato iniziato a novembre dello scorso anno e ha avuto necessità di ulteriori approfondimenti per essere completato.

Ciò però ha comportato il fatto che alcuni modelli di ultimissima generazione non siano inclusi in esso. Fa specie soprattutto che non vi sono veicoli elettrici nella top ten. In realtà, la cosa è anche abbastanza comprensibile, visto che parliamo di una tecnologia che deve ancora dare prova nel lungo periodo, essendo appena arrivata. Inoltre, lo stesso concetto di batteria con ricarica si presta a una funzione che nel tempo è destinata ad esaurirsi, almeno concettualmente. Pensiamo ad esempio agli smartphone, i quali hanno un certo numero di anni per rimanere funzionanti, dopodiché finiscono nell’obsolescenza. Discorso analogo si può fare per la stessa batteria dei nostri device, la quale una volta esaurita ci costringe a cambiare telefonino (visto che solitamente non sono più sostituibili).

Auto immortali, la classifica delle più longeve

Ed eccoci finalmente giunti a quello che è un vero e proprio elenco per coloro che vogliono scoprire se la propria auto durerà per tutta la vita. Quali sono le auto immortali secondo lo studio? I veicoli più affidabili in questo senso sono Toyota Corolla Hybrid, Lexus GX (non l’ultimissimo modello della Lexus previsto per il 2024), Mini Cooper, Toyota Prius , Mazda MX-5 Miata, Lincoln Corsair, Toyota Corolla, Subaru Crosstrek, BMW Serie 3 e Toyota Prius Primo. Anche se non ci sono veicoli elettrici in questo elenco, ci sono comunque due ibride. Non c’è bisogno di particolari equazioni matematiche per scoprire che la Toyota è l’azienda dominante in questa speciale classifica, soprattutto per quanto riguarda il propulsore ibrido.

Se però vogliamo ampliare il discorso a qualcosa di più resistente e duraturo, allora dobbiamo prendere in considerazione non i modelli attualmente circolanti, ma anche quelli più datati. E questo perché è la stessa tecnologia a voler prevedere una sorta di obsolescenza programmata (stesso discorso che si fa per gli smartphone, in pratica). Oggi un’auto ha una durata media di 12 anni, ossia circa 320 mila km. La tecnologia però sembra voler accelerare il processo di usura delle vetture, proprio per consentire poi ai consumatori di acquistarne altre. Ecco perché le auto più vecchiotte che sono presenti in questi elenco, diventano come per magia anche quelle più longeve. Insomma, auto immortali in quanto volutamente più resistenti, prima che le grandi aziende automobilistiche facessero i calcoli per invitarci a sostituirle.

Classifica auto più resistenti e longeve

Ecco quindi la classifica generale, così senza fronzoli né orpelli vari, che ci svela quali sono state le auto più longeve e durature in assoluto:

Lexus LS 400

Toyota Hilux

Toyota Camry

Mercedes-Benz E-Class (W124)

Honda Civic

Subaru Legacy

Chevrolet Suburban

Volkswagen Maggiolino

Citroen 2CV

Mazda Miata