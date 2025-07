Nuova Dacia Duster elettrica, quanto costerà? Il prezzo potrebbe sorprendere

Dacia si prepara a portare avanti la sua transizione verso l’elettrico e, dopo la Spring, anche la Duster avrà una versione a batteria. La novità, già nell’aria da tempo, rappresenta un passo importante per il marchio romeno, pronto a scommettere sull’elettrificazione di uno dei suoi modelli più popolari, anche in configurazione 4×4.

Tuttavia, se da un lato l’arrivo della Duster elettrica segna un’evoluzione inevitabile, dall’altro potrebbe preoccupare i clienti più fedeli al brand, abituati ai listini accessibili che hanno sempre contraddistinto l’offerta Dacia. Il nodo cruciale, come spesso accade, sarà proprio il prezzo.

Dacia Duster, la versione elettrica potrebbe essere la più costosa del marchio

La Dacia Duster elettrica dovrebbe debuttare sul mercato non prima del 2028 e, secondo le indiscrezioni, sarà proposta sul mercato ad un prezzo decisamente maggiore rispetto a quanto la casa automobilistica ci ha abituati. Considerando che oggi una Duster parte da circa 19.900 euro, non è difficile immaginare che la variante elettrica possa avvicinarsi, o addirittura superare, i 30.000 euro, diventando così il modello più costoso mai proposto dal marchio romeno e il primo a oltrepassare la soglia simbolica dei 30.000 euro nella versione base.

Tuttavia, le cose potrebbero cambiare in base all’evoluzione del mercato e all’introduzione di nuove tecnologie nei prossimi anni. I prezzi delle auto a batteria sono in costante calo, come dimostrano proprio la Dacia Spring, la Leapmotor T03 o citycar elettriche sotto i 25.000 euro come la Hyundai Inster e la Renault 5 nella sua configurazione più economica.

Non è quindi da escludere che, con il giusto compromesso in termini di dotazioni e mantenendo fede alla filosofia “essenziale” di Dacia, la futura Duster elettrica possa debuttare con un prezzo d’attacco più competitivo, magari intorno ai 25.000 euro. Dopotutto, la casa automobilistica ha sempre fatto del miglior rapporto qualità/prezzo il proprio marchio di fabbrica.