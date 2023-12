Auto a prova di ladro, ecco quelle più difficili da rubare

Quali sono le auto più odiate dai ladri? Ma naturalmente quelle che sono più difficili da rubare. Anche negli States infatti esiste il problema dei furti dei veicoli (del resto, ogni mondo è paese), ma a quanto pare ci sono vetture che risultano essere particolarmente ostiche per i malviventi. Scopriamo di quali si tratta.

Lo studio sui furti

Una dettagliata analisi sui furti d’auto che si verificano negli USA ci arriva dall’Highway Loss Data Institute Insurance Report disponibile sull’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Tale report viene utilizzato principalmente come elenco dei veicoli più rubati in America, ma lo studio fornisce anche un elenco di auto che rappresentano un incubo per un ladro d’auto professionista. I possessori del Charger SRT Hellcat di Due di certo non possono stare tranquilli, visto che dallo studio risulta essere l’auto più rubata negli Stati Uniti. Nell’elenco delle auto più rubate figurano anche la Hyundai Tucson e la Dodge Charger Hemi.

Di contro, a sorridere invece sono altri consumatori, quelli che invece sono in possesso delle cosiddette vetture anti furto. Si tratta infatti di quelle auto che sembrano particolarmente odiate dagli utenti, in quanto non riescono a rubarle. A quanto pare, a pesare molto su questo fattore è il fatto che i modelli in questione risultano essere di solito particolarmente datati e quindi non dotati di sofisticati sistemi di antifurto. Il tracciamento con GPS è uno dei sistemi migliori, ma risultano ottimi deterrenti anche l’immobilizzatole con transponder e e l’allarme di base. Sono poi le assicurazioni a fornirci i dati relativi ai furti, poiché un minor numero di richieste di sostituzione dell’intera vettura corrisponde appunto al furto del veicolo.

Auto meno rubate, la classifica

Ed eccoci finalmente giunti a quella che è la classifica delle auto più odiate dai ladri americani. Benché tale top ten si riferisce alla situazione a stelle e strisce, probabilmente anche il lettore nostrano troverà interessante leggerla, visto che nell’elenco non mancano anche modelli disponibili per il nostro mercato. Insomma, sapere che la propria auto è particolarmente odiata dai criminali statunitensi per i suoi sistemi antifurto, non può che farci piacere. Ecco la top 10:

Tesla Model Y

Volvo XC90

GMC Acadia

Lexus UX

Chevrolet Trailblazer

Cadillac XT5

Buick Envision

Land Rover Defender

Nissan Leaf

Mercedes-Benz GLE

Al primo posto abbiamo quindi la Model Y di Tesla che, oltre ad essere l’auto elettrica più venduta al mondo, è anche quella più difficile da rubare. Un punto in più per la casa di Musk.