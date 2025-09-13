BMW Z4, come potrebbe essere la roadster in chiave Neue Klasse

Per BMW segue una logica strategica avviare la rivoluzione della Neue Klasse con la futura iX3, attesa per la commercializzazione nel 2026. Il segmento dei SUV elettrici è tra i più redditizi e consente alla casa bavarese di consolidare la sua presenza dove la domanda è più forte. Nello stesso anno arriverà anche la nuova i3, dedicata a chi predilige ancora le berline tradizionali ai crossover.

Nei piani del marchio, l’offensiva elettrica sarà ampia e capillare. Entro la fine del 2027 debutteranno oltre quaranta modelli, a testimonianza dell’impegno con cui BMW vuole guidare il cambiamento. Non tutti, però, sopravviveranno a questa transizione. La Z4, icona a cielo aperto amata dagli appassionati, si prepara a uscire di scena senza un’erede.

Nonostante la popolarità sui social e tra i puristi, le vendite limitate non giustificano un investimento in una nuova generazione. Una notizia che lascia l’amaro in bocca, ma che ha spinto alcuni creativi a immaginare come potrebbe essere una roadster marchiata Neue Klasse. Tra questi spicca il lavoro del designer italiano Luca Serafini, che ha reinterpretato lo spirito Z4 con le linee moderne della iX3.

Si mostra così, sui social, una roadster (digitale) elegante, aggressiva e futuristica, tanto affascinante da sembrare pronta per la produzione. Nonostante resti un esercizio grafico, questo progetto appassiona e mantiene viva la speranza di vedere un domani una sportiva due posti firmata BMW.

In effetti, indiscrezioni parlano già di una i4 Coupé (NA2) e di una corrispondente i4 Cabrio (NA3) in fase di sviluppo, con un debutto previsto entro la fine del decennio. Se questi modelli si concretizzeranno, potrebbero raccogliere l’eredità delle roadster e delle coupé che hanno fatto la storia della casa.

La Z4, per ora, resterà confinata nel mondo dei rendering, ma funge da promemoria: il lusso sportivo ha ancora un ruolo nel futuro della mobilità premium.

BMW ha confermato che ogni nuova vettura adotterà il linguaggio stilistico della Neue Klasse, con una prima ondata concentrata sui modelli a più alto volume. Tuttavia, rinunciare del tutto al fascino delle due porte sembra improbabile, anche considerando che la Serie 8 e la stessa Z4 si avviano al ritiro.