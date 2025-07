BMW M3 elettrica: anche se una belva, molti pensano già sarà brutta

Nonostante il dibattito acceso tra appassionati e puristi, BMW ha deciso di portare orgogliosamente avanti il controverso linguaggio stilistico della Neue Klasse, e anzi lo applicherà su uno dei modelli più iconici del marchio, la BMW M3.

La berlina sportiva per eccellenza si appresta infatti a compiere una rivoluzione epocale, presentandosi in una versione completamente elettrica. Questa futura iM3, nome ancora non ufficiale, è stata già avvistata in fase di test in varie occasioni e condividerà la scena con la sua sorella termica. BMW, infatti, continuerà a produrre la versione a benzina della M3, dando così una doppia possibilità agli appassionati del modello. Una decisione che rappresenta un compromesso tra innovazione elettrica e tradizione meccanica.

Stando ai render realistici pubblicati da Kolesa, basati su indiscrezioni e dati raccolti durante i collaudi, il design della nuova M3 elettrica si allontana dalla sobrietà classica. Questo ha già probabilmente scontetato molti amanti della berlina tedesca, tra le più osannate del pianeta.

Il frontale ospita una reinterpretazione della celebre griglia a doppio rene, ora fusa con fari LED dal taglio affilato, estesi tra i parafanghi. In basso, una presa d’aria centrale di grandi dimensioni è affiancata da prese verticali, a beneficio dell’aerodinamica e del raffreddamento. Il retro presenta una firma luminosa retrò-modernista, uno spoiler a coda d’anatra e un diffusore aggressivo, mentre gli ampi passaruota e il tetto in fibra di carbonio parlano la lingua della performance. I dettagli come le maniglie a filo e gli specchietti sportivi completano il look futurista, mantenendo il DNA BMW ben riconoscibile.

Sul fronte tecnico, si vocifera che la nuova M3 elettrica possa adottare quattro motori elettrici, uno per ruota, capaci di generare una potenza combinata superiore a 700 cavalli, ma con un potenziale massimo che, secondo alcune fonti interne, potrebbe spingersi fino a 1.300 CV. Il peso, tuttavia, dovrebbe superare (e di molto!) quello della M3 a benzina, probabilmente almeno di 460 kg.

La produzione della prima BMW M3 completamente elettrica inizierà a marzo 2027, con le prime consegne previste poco dopo. Il design audace e le specifiche estreme conquisteranno, alla fine, anche i fan storici? Una sfida non da poco per un marchio come BMW alle soglie di una rivoluzione.