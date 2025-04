BMW X3 “Designer’s Choice”, l’auto che ruba la scena al Salone del Mobile di Milano

Ogni anno, al Salone del Mobile di Milano, ci si aspetta di vedere arredi e design che ci fanno sospirare, ma quest’anno BMW ha deciso di fare davvero il botto. Non solo auto, ma esperienze immersive, tecnologia all’avanguardia e una riflessione su come l’auto, almeno come la conosciamo, stia andando avanti.

Chi pensa che un’auto sia solo un mezzo per andare da A a B, BMW vi farà ricredere. La mostra che accende i riflettori su questi concetti, chiamata “Vibrant Transitions”, ha luogo dall’8 al 13 aprile all’interno dello storico Palazzo Borromeo d’Adda, ed è la perfetta combinazione di tecnologia, creatività e, ovviamente, design da urlo.

La personalizzazione è la parola d’ordine. BMW non parla più solo di veicoli, ma di prodotti altamente personalizzabili, dove materiali, colori, e interfacce digitali si fondono per creare esperienze su misura. E per mostrare tutto questo, hanno pensato bene di farlo con l’auto del futuro. Tra le attrazioni principali, troviamo la BMW X3 “Designer’s Choice” nel cortile del palazzo, una versione speciale della nuova BMW X3 che non teme il confronto con una star del red carpet.

La BMW X3 “Designer’s Choice” sfoggia una vernice Frozen Tanzanite Blue che è, senza dubbio, una delle tinte più cool mai viste. Non è un azzurro qualunque, ma una tonalità opaca profonda, un incrocio perfetto tra il look sportivo e l’eleganza sofisticata. I cerchi da 21 pollici a raggi a stella bicolore completano il tutto, aggiungendo un tocco di sportività che non può passare inosservato. Ma quando il sole tramonta e le luci si accendono, la magia continua: le griglie a doppio rene della BMW X3 si illuminano con l’Iconic Glow, creando un effetto visivo che potrebbe quasi sembrare un’installazione d’arte moderna.

Dentro, niente rivoluzioni. Gli interni sono quelli della BMW X3 M50, ma non è certo questo il punto. Si tratta di un’auto che è un oggetto di design, un prodotto che è tanto arte quanto tecnologia. E se volete sapere cosa c’è sotto il cofano, sappiate che la X3 M50 è equipaggiata con il potentissimo motore B58 da 3,0 litri turbo a sei cilindri, che eroga 393 cavalli e una coppia di 570 Nm, il che la fa volare da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi, con una velocità massima di 250 km/h.

Se siete appassionati di auto da design, o semplicemente non volete perdervi un assaggio del futuro della mobilità, una visita a “Vibrant Transitions” è un must. Perché, se è vero che le auto non sono più solo mezzi di trasporto, è anche vero che BMW sta alzando l’asticella di cosa significa progettare un’auto per il futuro.