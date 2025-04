BMW al Concorso d’Eleganza Villa d’Este: torna il mistero con un nuovo concept a due posti

Villa d’Este non è solo un posto da sogno sul lago di Como dove si respira aria di jet set e champagne. Negli ultimi anni, infatti, grazie a uno degli eventi più prestigiosi al mondo dedicati alle auto classiche (ma non solo) si è trasformata anche nella passerella preferita di BMW per svelare le sue creazioni più pazze, raffinate e one-off. Possiamo definire l’happening seguito in tutto il mondo come la Met Gala delle quattro ruote.

Nel 2017 BMW ci aveva già lasciati a bocca aperta con la Concept Serie 8, nel 2023 ha tirato fuori dal cilindro la nostalgica Touring Coupé, e lo scorso anno ci ha incantato con la Skytop, una specie di yacht su ruote con il fascino da roadster super lusso. E quest’anno?

I bavaresi ci riprovano con un nuovo concept misterioso, ancora tutto da scoprire. BMW per ora gioca a fare la misteriosa, dicendo solo che si tratta di un modello “unico, elegante e sportivo” pensato per far divertire due persone. “Pensato per ospitare due passeggeri”, come è stato affermato, testualmente: una Skytop ancora più sconvolgente? Tutto da vedere nel giro di poco meno di due mesi.

Non serve la sfera di cristallo per capire che sarà una coupé o qualcosa di molto vicino. Del resto, i concept precedenti portati da BMW prendevano spunto da modelli esistenti, quindi è probabile che anche stavolta la base sia pescata dall’attuale gamma, magari di nuovo dalla Serie 8. Ma non finisce qui: BMW M ha già annunciato che ci sarà anche un debutto mondiale di un modello ad alte prestazioni.

Di sicuro, non sarà la M2 Dakar, la burla del primo aprile, ma più probabilmente la vera e attesissima BMW M2 CS, che gli appassionati aspettano con l’ansia di un finale di una stagione thriller. L’evento sul Lago di Como si terrà dal 23 al 25 maggio, quindi segnatevi le date: tra supercar da sogno, prototipi inediti e rombi da brivido, Villa d’Este si prepara brillare di nuovo.