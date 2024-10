BMW X3 M50, la versione preparata per il Rebelle Rally

La BMW X3 M50, appositamente adattata per il Rebelle Rally, è pronta a mettere alla prova i team di gara su un percorso di oltre 2.500 km tra i deserti della California e del Nevada, senza l’ausilio di GPS o smartphone. Questo evento davvero speciale e unico è il primo rally di navigazione in fuoristrada dedicato alle donne.

Il Rebelle Rally copre, appunto, migliaia di chilometri di terreno impegnativo ed entusiasmante in poco più di una settimana (10-18 ottobre). L’evento nasce da un’idea di Emily Miller, una pilota veterana, ed è una competizione incredibilmente intensa. Non solo fisicamente duro, ma anche un banco di prova per i veicoli dei produttori di serie. Questo rally americano è un’avventura unica nel suo genere, importante soprattutto perché dà un’opportunità coinvolgente e di rilievo internazionale alle donne di tutto il mondo, amanti dell’off-road.

Per l’occasione, per l’edizione 2024, la BM X3 M50 è stata dotata di accessori off-road fondamentali, tra cui piastre di protezione del sottoscocca, cerchi Rotiform abbinati a pneumatici Falken Wildpeak A/T Trail e barre portatutto per il trasporto di equipaggiamento. Tra le altre dotazioni, spiccano una pratica scatola portaoggetti Wolfpack e luci supplementari di Rigid Industries, che aiutano notevolmente ad affrontare anche i percorsi più tortuosi e ostici.

Dal punto di vista delle prestazioni, sotto il cofano della BMW X3 M50 tutto rimane invariato: un motore turbo a 6 cilindri da 3,0 litri, abbinato a un sistema Mild Hybrid da 48V, eroga una potenza complessiva di 393 cavalli e 580 Nm di coppia. Il veicolo può accelerare da 0 a 100 km/h in appena 4,4 secondi.

A bordo dell’X3 M50 modificato ad hoc per il Rebelle Rally ci saranno l’esperta pilota Rebecca Donaghe e la navigatrice Syndiely Wade, che gareggeranno nella categoria X-Cross. “È un’altra possibilità di portare l’Ultimate Driving Machine sui terreni di prova più estremi e di mostrare le capacità ingegneristiche della BMW in alcuni dei terreni più belli e impegnativi del Nord America”, ha affermato la pilota Rebecca Donaghe, tornata per l’ottavo Rebelle Rally. “È particolarmente emozionante guidare un modello di pre-produzione prima ancora che i primi clienti lo ricevano “, ha aggiunto.