La BMW M5 più estrema che vedrete ha 727 cavalli e un peso da SUV

Sapevamo che la BMW M5 di nuova generazione sarebbe stata qualcosa di grosso. Letteralmente. Ma ora che l’artista digitale rotislav_prokop ha deciso di darle un trattamento alla Mansory, la cosa è sfuggita un po’ di mano.

Parliamo di un rendering spudoratamente muscoloso che fa sembrare l’auto pronta per un videogioco di corse illegali ambientato a Dubai. Nel concept in questione, la M5 2025 si presenta col look di un’arma da pista illegale. Non passano per niente inosservati parafanghi larghi come zaini scolastici, cofano semitrasparente per dare un’occhiata al motore, griglia aggressiva, minigonne e un enorme spoiler a coda d’anatra sul retro. Non manca l’estrattore e i quattro scarichi impilati in diagonale.

A completare l’outfit la carrozzeria si presenta giallo intenso, quasi oro, con dettagli di nero lucido. Le sospensioni ribassate consentono quasi di sfiorare l’asfalto. Inutile nascondercelo: è bassa, dannatamente bassa e probabilmente salta pure sulle strisce pedonali. Ma, d’altronde, cosa ferma un designer dal ritoccare brutalmente una BMW M5 che già, di per sé, è una belva pronta a scatenare grandi numeri sulla strada?

Sotto tutta questa carrozzeria da Transformers, però, c’è ancora l’anima V8. Il nuovo powertrain ibrido plug-in abbina un motore biturbo da 4.4 litri a un motore elettrico, per un totale di 727 cavalli e 1.000 Nm di coppia. Idealmente, questo bestione spinge tantissimo, ma pesa pure come un F-150 vestito da berlina (2.445 kg, grazie alle batterie).

Lo 0-100 di questa speciale BMW lo spara in 3,4 secondi, ma ironicamente è più lenta del modello CS precedente. Pare che anche le M5 possano invecchiare e mettere su diversi chili. Ipotesi simili si allontanano, e di molto, dai prezzi reali del modello commercializzato in Europa. Questa M5 widebody disponibile per il mondo digitale, sarebbe davvero così irresistibile se vedesse l’elaborazione da parte di un vero team di tuning? Anche dando un’occhiata veloce, non si può che amarla.