BMW M4 Nurburgring Edition: solo 53 pezzi con stile e potenza da vendere

Quando BMW M e il Nurburgring decidono di mettersi in società, il risultato non può che essere una macchina da urlo. E infatti eccola qui, la BMW M4 Nurburgring Limited Edition, un’edizione limitata talmente limitata che saranno solo 53 le unità prodotte. Ci saranno, purtroppo, appena cinquantatré gioiellini da collezione pronti a rombare e conquistare cuori, oltre che piste.

La presentazione ufficiale non poteva avvenire che in grande stile e, ovviamente, al Salone di Shanghai. Questa M4 non si limita a fare la gradassa con numeri da brivido, ma sfoggia anche un look esclusivo. Vernice opaca “Matte Deep Green”, cerchi forgiati rame, strisce M dipinte a mano sul cofano e persino un bordino rosso sulla griglia anteriore che urla “guardami!”. È un mix letale tra eleganza teutonica e grinta da circuito.

Dentro è un autentico salotto racing, con sedili a secchiello in fibra di carbonio, neri e rossi com’è giusto che sia, e ricami con il tracciato del Nürburgring sul poggiatesta, per non dimenticare mai dove nasce la leggenda. Sulla soglia d’ingresso di questa speciale M4 troneggia un discreto “Nurburgring 1/53”. Cose da collezionisti con la benzina nel sangue.

Sotto il cofano, ruggisce un motore 3.0 litri biturbo da 530 CV, abbinato a trazione integrale M xDrive e assetto sportivo. Per non parlare del tetto in fibra di carbonio, che fa il doppio gioco: alleggerisce la massa e abbassa il baricentro. Il risultato ottenuto, massimizzante le prestazioni come sempre in questi casi, è un veicolo con più velocità, più grip, più adrenalina.

BMW M, che da sempre gioca in casa al Nurburgring, inoltre, continua a portare il suo know-how racing anche in Cina, con otto nuovi modelli ad alte prestazioni pronti a fare faville. Tra questi, anche la nuova M235L coupé a quattro porte e la più compatta ma non meno tosta M240i xDrive. Intanto, la super speciale M4 Nurburgring Edition arriva non solo un’auto, ma come una dichiarazione d’amore a chi guida con il cuore e il piede destro.