BMW X1 2026, tutte le informazioni su aspetto, motorizzazioni, prezzi e uscita

BMW sta per rivoluzionare il suo SUV compatto, la X1, con un aggiornamento che integra pienamente lo stile e le tecnologie della Neue Klasse. Le versioni aggiornate, comprese le varianti completamente elettriche iX1, avranno un design esterno totalmente ridisegnato e interni aggiornati, mentre il debutto potrebbe avvenire già nel 2026.

La casa bavarese potrebbe presentare questo aggiornamento come una vera e propria nuova generazione, segnando un cambio di passo significativo rispetto agli interventi Life Cycle Impulse (LCI) tradizionali, noti per modifiche lievi.

Gli ultimi avvistamenti di prototipi pesantemente mimetizzati avevano anticipato la direzione del restyling, e gli artisti digitali hanno ricreato rendering realistici che non potevano mancare immediatamente dopo le prime foto spia. Le anteprime non ufficiali mostrano un SUV dal frontale più affilato, con una griglia a doppio rene più stretta e fari a LED ispirati al design della nuova iX3. Paraurti, cofano e parafanghi saranno completamente rivisti, ammorbidendo le linee aggressive del modello attuale, soprattutto nelle versioni M Sport.

Probabilmente il profilo laterale subirà cambiamenti con maniglie delle porte a filo, superfici più levigate e specchietti retrovisori aerodinamici per un aspetto più moderno e raffinato. La parte superiore della carrozzeria dovrebbe restare simile, ma potrebbero esserci modifiche sul montante posteriore. Nuove opzioni di cerchi in lega contribuiranno a completare un look contemporaneo e dinamico.

Il posteriore presenterà un distacco stilistico rispetto all’attuale X1. I fanali a L lasceranno spazio a gruppi ottici allungati, separati dall’emblema BMW, mentre la targa sarà collocata più in basso sul portellone.

Gli interni beneficeranno del nuovo cockpit Panoramic iDrive, con un display sottile lungo la base del parabrezza e un touchscreen trapezoidale più ampio, abbinato a un volante a quattro razze e a nuovi rivestimenti moderni.

La gamma di motorizzazioni attuale, dai mild hybrid agli ibridi plug-in fino alla iX1 elettrica, sarà mantenuta ma ottimizzata per prestazioni ed efficienza. La iX1 elettrica, disponibile a trazione anteriore o integrale, avrà probabilmente un’autonomia compresa tra 415 e 475 km, migliorata grazie a nuove batterie, motori più efficienti e aerodinamica ottimizzata.

Con la terza generazione introdotta nel 2022, la X1 ha già tre anni di vita, ma l’aggiornamento radicale potrebbe arrivare prima del previsto, nel 2026, in linea con la strategia di BMW di lanciare entro il 2027 quaranta modelli nuovi o aggiornati secondo i principi della Neue Klasse. Il prezzo della BMW X1 2026 non è ancora stato ufficialmente annunciato da BMW Italia, ma si stima possa partire da circa 42.000-43.000 euro per le versioni base e arrivare a circa 65.000 euro per le versioni più equipaggiate.