Waido Kits trasforma la nuova BMW X5 in una M che Monaco non ha ancora fatto

Un body kit che non esiste ancora, per un’auto appena uscita, firmato da un preparatore che non ha ancora toccato con mano il modello fisico. La nuova BMW X5 è già nei sogni di qualche progettista che vuole già esagerare (e molto). È questo l’aftermarket del 2026, dove si vende il sogno prima del metallo.

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Waido Kits ha pubblicato su Instagram quello che chiama BMW X5 M Widebody Kit, un pacchetto carrozzeria pensato per la nuova X5 di quinta generazione, quella che BMW ha appena svelato e che arriverà nelle concessionarie in autunno. Peccato che le immagini circolate siano rendering CGI.

L’azienda ha già ordinato il modello reale, garantisce che non ci sarà attesa una volta disponibili le prime unità, e apre i preordini anticipati a breve. Fiducia cieca e marketing intelligente, allo stesso tempo.

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Il kit, entrando nel merito, non è timido. I passaruota allargati sono l’elemento dominante, quelli che trasformano un SUV premium da 4,99 m in qualcosa che assomiglia pericolosamente alla futura X5 M che, per inciso, non arriverà prima del 2028 e potrebbe montare lo stesso V8 dell’ultima M5, affiancato da un sistema elettrico.

All’anteriore compaiono uno splitter e dettagli laterali sul paraurti. Al posteriore, spoiler a coda d’anatra sul portellone, diffusore ridisegnato e una luce supplementare a forma di X incastonata al centro. Le minigonne completano il perimetro. L’assetto nei render sembra ribassato, il che implica una revisione delle sospensioni, ma Waido Kits su questo tace. Anche sui cerchi, che presentano una concavità pronunciata e dimensioni chiaramente superiori agli originali, non arrivano specifiche.

La nuova X5 si basa su un’evoluzione dell’architettura CLAR, la stessa che ha sorretto X7, XM, M8 e Serie 7. La versione a passo lungo destinata alla Cina esce invece dallo stabilimento di Dadong.

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I materiali del kit saranno quasi certamente fibra di carbonio, probabilmente in più finiture. Il render mostrato adotta una livrea bicolore grigio-nero con vetri oscurati, gli interni, non essendo stati toccati, restano quelli di serie e non si vedono. La X5 M vera arriverà. Nel frattempo, c’è chi si organizza in anticipo.