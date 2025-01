BMW, tutte le novità e gli aggiornamenti nella gamma per il 2025

Il 2025 si preannuncia un anno di grandi innovazioni per BMW, con aggiornamenti che spaziano tra motorizzazioni, tecnologie avanzate e dotazioni più ricche. Sono infatti molti e diversi i miglioramenti che interesseranno l’intera gamma del marchio bavarese.

Tra le principali evoluzioni troviamo un’autonomia estesa per la BMW i5, nuove motorizzazioni per la Serie 2 Gran Coupé e il ritorno del sei cilindri turbodiesel sulla BMW X3. Inoltre, molteplici modelli beneficeranno di affinamenti tecnici e stilistici, mentre la BMW iX vedrà un aggiornamento della Digital Key Plus. Ma andiamo per ordine.

La berlina e la Touring della gamma i5 elettrica di casa BMW guadagnano un incremento significativo nell’efficienza grazie a nuove tecnologie all’avanguardia. Semiconduttori in carburo di silicio, per una gestione ottimizzata dell’energia, pneumatici a bassa resistenza al rotolamento, 47 km di autonomia (WLTP) in più e una diminuzione del 9% nei consumi energetici.

Oltre a questi miglioramenti tecnici, la BMW Serie 5 si arricchisce di dotazioni premium, tra cui: Illuminazione ambientale con BMW Interaction Bar, sedili anteriori con supporto lombare, impianto audio Harman Kardon di serie, finiture interne in nero lucido e pacchetto M Sport Package Pro standard sulla BMW i5 M60 xDrive. Per le versioni M5 e Serie 5, arrivano nuovi rivestimenti interni con sedili in pelle Merino bicolore, che esaltano il lusso dell’abitacolo.

BMW rinnova la sua Serie 2 Gran Coupé, introducendo due propulsori inediti che migliorano sia le prestazioni che l’efficienza, Abbiamo quindi il 1.5 turbo tre cilindri da 122 CV, con cambio automatico a doppia frizione (0-100 km/h in 9,9 secondi) e il 2.0 quattro cilindri mild-hybrid da 218 CV, con trazione integrale (0-100 km/h in 6,4 secondi). Questi nuovi propulsori garantiscono una guida più dinamica, mantenendo contenuti i consumi di carburante.

Nel 2025, la BMW X3 amplia la sua gamma con l’introduzione della versione 40d xDrive, che si affianca alla 20d e offre performance elevate grazie al ritorno del sei cilindri. Si tratta di un motore 3.0 turbodiesel mild-hybrid da 303 CV e 670 Nm di coppia, accelerazione 0-100 km/h di soli 5,4 secondi e una velocità massima di 245 km/h.

BMW ha previsto una serie di miglioramenti tecnici e di design per diversi modelli. X1, X2, iX e Serie 2 Active Tourer avranno un nuovo kit di riparazione pneumatici, che permette di percorrere fino a 200 km a 80 km/h in caso di foratura. Le X1, Serie 2 Active Tourer, Serie 7 e XM plug-in hybrid avranno un nuovo sistema di ricarica in corrente alternata (AC) da 7,4 kW a 11 kW, per ridurre i tempi di ricarica. Per X5 e X6, fari LED adattivi di serie.