BMW Serie 7: arriva l’ok in UE per la guida autonoma di livello 3

L’innovazione tecnologica applicata al settore automotive percorre diverse strade, anche quelle legate alla guida autonoma. Il livello 3 è il primo nel quale il conducente può propriamente non guidare, anche se deve comunque mantenere l’attenzione. La BMW Serie 7 è la prima auto al mondo a integrare un sistema di guida autonoma di livello 2 e di livello 3 e la prima a ottenere l’omologazione in Germania.

Il BMW Highway Assistant e il BMW Personal Pilot della MB Serie 7

Gli ADAS che hanno permesso alla BMW Serie 7 di ottenere l’ok in Germania sono il BMW Highway Assistant (Livello 2) e il BMW Personal Pilot (Livello 3). Il primo sistema si attiva sulle autostrade con una velocità fino a 130 km/h e il conducente può non avere le mani fisse sul volante ma deve mantenere l’attenzione a quanto avviene in strada pronto a riprendere all’occorrenza il controllo dell’auto. Tra le particolarità tecnologiche degli ADAS di livello 2 presenti sulla BMW Serie 7 c’è il Lane Change Assistant che consente alla berlina di cambiare corsia senza che il conducente intervenga sul volante. Ma non solo. Il guidatore può avviare le manovre per il cambio di corsia confermando l’operazione guardando nello specchietto retrovisore interno.

Con il BMW Personal Pilot, invece, si va ancora oltre. Con questo ADAS di livello 3, che funziona solamente fino a 60 km/h di velocità, il conducente può non solo non avere le mani sul volante, ma anche distogliere (temporaneamente) l’attenzione dalla strada. Resta la necessità di prestare attenzione agli avvisi e i segnali emessi dall’automobile (quindi non può dormire alla guida), ma può distrarsi e non essere completamente concentrato rilassandosi al telefono, a leggere un libro o a guardare un contenuto in streaming sul telefono o sul display dell’infotainment dell’auto.

Per ora questi ADAS sono disponibili solamente in Germani (al prezzo di 6000€) come optional BMW Personal Pilot L3.

Tra le caratteristiche più importanti della BMW Serie 7 ricordiamo i gruppi ottici anteriori in cristallo, il Theatre Screen da 31.3” che trasforma i sedili posteriori in una sala cinematografica e un’esperienza multimediale innovativa grazie anche al Curved Display da 14.9”. La BMW Serie 7 è disponibile in tre versioni: 750e xDrive, M760e xDrive e i7 xDrive60.

La BMW Serie 7 750e xDrive è una berlina ibrida Plug-in con motore da 489 CV (360 kW), accelerazione da 0 a 100 km/h di 4,8 secondi e un’autonomia in elettrico di 87 km. La versione M760e xDrive è una ibrida Plug-in con motore da 571 CV (420 kW), accelerazione da 0 a 100 km/h di 4.3 secondi e un’autonomia in elettrico di 85 km. Infine la BMW Serie 7 i7 xDrive60 è la berlina full electric con motore fino a 544 CV (400 kW) di potenza, accelerazione da 0 a 100 km/h di 4.7 secondi e un’autonomia fino a 625 km.