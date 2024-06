Hyundai Bayon, aperti gli ordini in Italia per il B-SUV coreano

La nuova Hyundai Bayon, aggiornata a dovere diversi mesi fa, a gennaio, sbarca finalmente in Italia. Il restyling de B-SUV ha inaugurato gli ordini nel nostro Paese. Insieme all’annuncio del rinnovato modello coreano, sono stati resi noti anche i dettagli sugli allestimenti e i prezzi.

Con il facelift rispetto al modello precedente, risalente al 2022, Hyundai ha rinnovato in particolare il frontale della Bayon. Fari a LED collegate da una barra luminosa, il paraurti e la griglia sono ridisegnati e sul retro, però, i cambiamenti sono minori, limitandosi al paraurti e ai gruppi ottici. La Bayon è inoltre equipaggiata con nuovi cerchi da 16 e 17 pollici.

All’interno, Hyundai ha aggiornato la dotazione digitale e migliorato le funzioni del sistema di infotainment. Tutta la gamma è dotata di serie di un navigatore con schermo touch da 10,25 pollici, tecnologia Hyundai Bluelink e servizi Live, che forniscono informazioni in tempo reale su traffico, parcheggi, ristoranti e altri punti d’interesse. Non possono mancare anche Apple CarPlay, Android Auto e gli aggiornamenti delle mappe Over The Air (OTA).

La nuova Bayon è disponibile con motorizzazioni 1.2 MPI (79 CV), 1.0 T-GDI (100 CV) e 1.0 T-GDI mild hybrid 48V (da 100 CV). Gli allestimenti disponibili per la nuova Hyundai Bayon sono XTech, XLine e XClass. Per quanto riguarda la versione base, sono inclusi climatizzatore, cerchi da 15 pollici, cruise control, presa USB-C per la ricarica, specchietti retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente e strumentazione LCD con Cluster TFT centrale da 4,2 pollici.

La versione XLine aggiunge cerchi in lega da 16 pollici, fari anteriori Full LED con barra LED orizzontale, strumentazione Cluster Supervision con schermo da 10,25 pollici, sensori di parcheggio posteriori e luce ambientale multicolore. L’allestimento top di gamma, XClass, invece, offre in più fari posteriori a LED, cerchi in lega da 17 pollici, vetri posteriori oscurati, tetto a contrasto, climatizzatore automatico, pulsante d’avviamento Start Button con Smart Key, caricatore wireless per smartphone e presa USB per la ricarica posteriore.

Il prezzo di partenza per la nuova Hyundai Bayon in Italia è di 21.150 euro chiavi in mano Si tratta, appunto, della versione di partenza, quella con motore 1.2 MPI a benzina (da 79 CV), l’allestimento XTech.