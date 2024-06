Nuova BMW X3, le novità presentate per la generazione 2025

Una storicamente vincente BMW X3 non poteva essere rivoluzionata, correndo il rischio di vanificare un successo del marchio. Com’è che si dice? “Squadra che vince non si cambia”, in questo caso un’auto di successo non va modificata troppo. Il marchio tedesco ha deciso di non alterare questa formula di successo. Le tre generazioni precedenti di BMW X3, d’altronde, hanno venduto un totale di 3,5 milioni di unità dal lancio del modello originale nel 2003.

Il modello “G45”, la generazione 2025, è finalmente arrivato. Disponibile con motori a benzina e diesel, la nuova BMW X3 presenta una gamma davvero per tutti. Include anche una versione sportiva a sei cilindri, la BMW X3 M50, e il modello ibrido plug-in X3 30e.

Non si tratta di un semplice restyling, infatti, ci sono cambiamenti significativi. La nuova X3 è più grande del modello che sostituisce. Le dimensioni dei cerchi variano dai 18 pollici del modello base ai 22 pollici dell’ammiraglia X3 M50. Il cambiamento estetico più evidente si trova nella parte anteriore, con una griglia caratterizzata da linee verticali e diagonali intrecciate. Per la X3 M50, i designer hanno optato per una configurazione separata con barre orizzontali e il logo M. Nel 2024, quasi tutte le BMW avranno una calandra illuminata, con contorni luminosi per i grandi reni sull’anteriore.

L’abitacolo è stato completamente rinnovato. A differenza degli altri modelli con l’ultimo sistema infotainment, che hanno eliminato la manopola fisica, questo modello mantiene il controllo manuale. Il cruscotto ha un design minimalista, con la maggior parte dei comandi accessibili tramite un touchscreen da 14,9 pollici, accompagnato da un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici.

I modelli con motore tradizionale hanno una capacità di carico di 570 litri con i sedili alzati, 20 litri in più rispetto al modello precedente. Abbattendo i sedili posteriori, lo spazio aumenta a 1700 litri. La versione ibrida plug-in offre 460 litri con i sedili alzati e 1600 litri con i sedili abbattuti.

In Europa, la gamma motori è molto varia. Il modello base X3 20 xDrive offre 205 CV e 330 Nm di coppia, accelerando da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi con una velocità massima di 215 km/h. Si potrà scegliere la BMW X3 30e xDrive, con un motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri e un motore elettrico, che combinati forniscono 295 CV e 450 Nm di coppia. Questo modello accelera da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi e raggiunge una velocità massima di 215 km/h in modalità ibrida, o 140 km/h in modalità elettrica. L’autonomia elettrica è aumentata a circa 85 chilometri nel ciclo WLTP, e la potenza di ricarica è quasi triplicata, con un supporto fino a 11 kW, per una ricarica completa in 2 ore e 15 minuti.

La produzione della BMW X3 2025 inizierà a settembre a Spartanburg, in Carolina del Sud, mentre il modello ibrido plug-in sarà assemblato esclusivamente a Rosslyn, Sud Africa. Il lancio sul mercato è previsto per il quarto trimestre del 2024 in Europa e Stati Uniti, con altre regioni a seguire da gennaio 2025.