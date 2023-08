BMW Serie 7 e i7 Protection: ammiraglie a prova di bomba

BMW svela le versioni blindate Protection della Serie 7 e della i7, quest’ultima la prima vettura del genere a batteria. Entrambe le produzioni contano sulla protezione balistica di classe VR9, garantendo ai passeggeri di uscire sani e salvi da situazioni ostili. La presentazione è in programma all’IAA Mobility Show di Monaco di Baviera previsto a settembre.

BMW Serie 7 e i7: le versioni per i Capi di Stato

La prima BMW i7 Protection si basa sull’allestimento xDrive 60, ma ricorre ai componenti della M70 xDrive. Le due unità elettriche erogano una potenza complessiva di 544 CV e 745 Nm di coppia motrice massima, scaricata a tutte e quattro le ruote. Tuttavia, il maggior peso si traduce in un netto peggioramento sia dello “0-100” (9 secondi invece di 4,7) sia della velocità massima (limitata elettronicamente a 160 km/h invece di 240). Dovrebbe peggiorare pure l’autonomia, sebbene non sia stata specificata. Seppur meno potente, la Serie 7 Protection, alimentata dal V8 turbocompresso da 523 CV e 750 Nm, ha uno scatto (0-100 in 6,6 secondi) e una velocità massima (210 km/h) migliori della sorella. Anche lei conta sulla trazione integrale. Infine, entrambe contano sulla configurazione del telaio specifica.

Il Costruttore assicura che i veicoli saranno in grado di resistere sia alle granate sia agli attacchi di droni con cariche esplosive. Entrambe le berline fanno affidamento sul cosiddetto BMW Protection Core, costruito in acciaio. In aggiunta, vengono implementati dei vetri di sicurezza per i finestrini, una sottoscocca rinforzata e un involucro autosigillante per il serbatoio del carburante. Inoltre, vari optional contribuiranno a sentirsi al sicuro in caso di attentato.

Malgrado la scocca sia più spessa, all’interno la spaziosità e il comfort trovano conferma. La funzione di riscaldamento elettrico standard per il parabrezza e i finestrini laterali li manterrà puliti a basse temperature e il sistema di preriscaldamento (da chiedere a parte) permette di avere l’abitacolo riscaldato nei climi freddi. Senza aprire porte o finestrini, gli occupanti avranno modo di comunicare con l’esterno. L’impianto audio Bowers & Wilkins Diamond Surround da 28 altoparlanti da 1.265 Watt assicura un’esperienza sonora di altissima qualità.

In termini estetici, non ci sono notevoli modifiche nel design, in maniera dare meno nell’occhio possibile. Per l’occasione, la Casa dell’Elica, avente una lunga e proficua storia in mezzi del genere, presenta luci lampeggianti opzionali e aste portabandiera per i funzionari. I cerchi in lega da 20 pollici specifici sono compatibili con il “sistema frenante particolarmente potente” e calzano pneumatici run-flat Michelin PAX sviluppati su misura. Le varianti Protection prevedono il pacchetto M Sport di serie e danno un’ampia possibilità di personalizzazione, secondo le opzioni garantite dal reparto Individual.