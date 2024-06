BMW M3 CS Touring, le foto spia del nuovo restyling

Novità dal circuito del Nürburgring dove stato avvistato un prototipo di BMW che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere la nuova M3 CS Touring. Si attendo il 2025 per vedere definitivamente la presentazione della nuova BMW, ma pochi giorni fa, i fotografi di AutoMoto hanno catturato alcune immagini del prototipo in pista per osservare il comportamento della nuova silhouette.

In primis, il ritocco della M3 CS Touring ha coinvolto il frontale, a quanto si vede dalle foto dal circuito. Secondo le ultime informazioni, il nuovo restyling dovrebbe essere presentato al pubblico solo verso la fine del 2024 o l’inizio del 2025.

Con i nuovi aggiornamenti, la versione M3 CS Touring potrebbe mettere in mostra prossimamente delle modifiche tecniche simili a quelle della berlina M3 CS. Tali scelte potrebbero portare a supporre che il prezzo arriverà sicuramente a superare i 140.000 euro.

La nuova M3 CS Touring dovrebbe mantenere il motore S58 sei cilindri in linea, potenziato con due turbocompressori che fanno arrivare la potenza dai 500 CV della M3 standard a 550 CV. Non erano “sufficienti”, e per questo la versione CS, come da tradizione, spinge ancora oltre, i limiti di questa meraviglia ingegneristica tedesca.

Inoltre, gli aggiornamenti della M3 CS Touring includeranno una trasmissione automatica a otto velocità e un software migliorato per la gestione della trazione integrale. Per concludere, la vettura dovrebbe essere più leggera grazie all’impiego della fibra di carbonio in alcuni pannelli della carrozzeria. L’utilizzo del carbonio, prerogativa delle sportive BMW, specie quelle con prestazioni ancora più enfatizzate da aerodinamica e leggerezza della struttura, sarà ampio dentro e fuori dall’autovettura.

Le ultime indiscrezioni suggeriscono che il frontale, il diffusore posteriore e lo spoiler posteriore saranno nettamente alleggeriti. Sul numero degli esemplari non ci sono notizie certe, ma si prevede che la produzione potrà essere limitata a solamente 2000 unità. Non c’è dubbio, si tratta, come al solito per le edizioni votate alle prestazioni di BMW, di auto decisamente esclusive.