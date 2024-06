BMW ammette gravi errori sulle stime di vendita delle elettriche

L’anno prossimo BMW lancerà i primi modelli di serie basati sulla nuova piattaforma elettrica Neue Klasse. Del nuovo “corso” del marchio tedesco si è parlato tanto, e come sappiamo oltre a un SUV, è prevista anche una berlina in stile Serie 3. L’elettrificazione è una scelta ancora un po’ timida, infatti i motori a combustione e ibridi continueranno ad essere offerti con un design simile, ma con una versione aggiornata dell’attuale piattaforma multi-propulsione.

Bernd Körber, responsabile del prodotto, ha dichiarato che BMW manterrà le sue piattaforme a trazione anteriore e posteriore, oltre all’architettura Neue Klasse, che è la base dei nuovi veicoli totalmente elettrici del marchio. Tale strategia permette a BMW di rispondere alle variabili condizioni del mercato globale riguardanti l’appeal delle auto elettriche per una gran quantità di consumatori.

“La nostra strategia è in evoluzione in risposta a ciò che accade attualmente”, ha detto Körber. “Era evidente che lo sviluppo sarebbe stato molto incerto, essendo legato alle regolamentazioni e alle esigenze dei clienti. […] Per il prossimo futuro, stiamo adottando un approccio tecnologicamente flessibile. Per questo motivo, l’azienda prevede di produrre tutti i tipi di propulsori su una singola linea di produzione”. Insomma, BMW sta osservando cautamente dove un certo mercato si sposta, in quale direzione, in modo da non correre ai ripari nel peggiore dei modi, ad esempio, dovendo chiudere uno stabilimento o riducendo i turni.

Jochen Goller, direttore vendite di BMW, ha aggiunto che “due anni fa le previsioni sulle auto elettriche erano troppo ottimistiche e ora sono troppo pessimistiche. Tuttavia, la tendenza principale è ancora quella di una crescita sostenuta delle auto elettriche”. Siamo in uno strano limbo? Forse, come afferma Goller, servirebbe semplicemente incoraggiare l’introduzione di modelli con maggiore autonomia e tempi di ricarica più brevi, di fatto le due barriere più imponenti all’acquisto in massa.

Il CEO Oliver Zipse, dal canto suo, ha recentemente affermato: “Mentre aumentiamo la mobilità elettrica, stiamo avanzando a un ritmo che pochi concorrenti riescono a tenere. La sesta generazione della tecnologia eDrive di BMW è integrata nella Neue Klasse per raggiungere questo scopo [autonomia e ricarica, ndr.]”. Zipse, infatti, ha sottolineato come l’architettura della Neue Klasse sia progettata per offrire il 30% in più di autonomia, il 30% in più di velocità di ricarica e il 25% in più di efficienza.