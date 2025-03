MINI, addio al cambio manuale: il futuro vedrà solo modelli con l’automatico

Un appassionato di auto sa bene che il cambio manuale è il cuore pulsante dell’emozione di guida. Nonostante l’evoluzione tecnologica abbia portato alla creazione di cambi automatici estremamente avanzati, il brivido che si prova nel cambiare marcia personalmente non ha paragoni. Chi ha sempre guidato con un cambio manuale difficilmente potrà apprezzare la praticità dell’automatico. Sensazione accentuata quando ci si trova al volante di vetture compatte e sportive come le MINI.

La casa automobilistica britannica, parte del gruppo BMW, ha deciso di voltare pagina, abbandonando definitivamente il cambio manuale in favore delle trasmissioni automatiche a doppia frizione per l’intera gamma.

A partire dalla nuova John Cooper Works, questa mossa rappresenta una vera e propria rivoluzione, anche a causa delle normative europee sempre più severe sulle emissioni di CO2. Il cambio manuale, infatti, comporta una maggiore variabilità nei test di omologazione delle emissioni, complicando la vita ai produttori.

L’introduzione di una trasmissione automatica a sette rapporti su tutti i modelli termici, dalla Cooper alla Countryman, segna l’inizio di una nuova era per MINI. Inoltre, le nuove normative europee in materia di sicurezza, che impongono dispositivi attivi, hanno influenzato questa scelta. In un’intervista a Top Gear, MINI ha confermato che il cambio manuale non sarà più disponibile in nessuna delle future vetture del marchio, una decisione che, inoltre, era già stata anticipata due anni fa.

La John Cooper Works ha guadagnato 75 kg rispetto alla versione precedente, con un incremento delle emissioni di 10 g/km di CO2. Sebbene un ritorno al cambio manuale avrebbe comportato una riduzione di circa 20 kg, le emissioni risultanti sarebbero arrivate comunque oltre i limiti consentiti, rendendo inevitabile l’abbandono definitivo della trasmissione manuale.

Nel contempo, MINI sta puntando tutto sulle nuove tecnologie green. La MINI Cooper SE, completamente elettrica, offre 218 CV di potenza e un’autonomia di 402 km. Sono disponibili due varianti della MINI a zero emissioni. La Cooper E, con una potenza di 184 CV e un’autonomia di 305 km, e la Cooper SE, che utilizza una batteria più capiente, garantendo un’autonomia maggiore.

Con l’introduzione della piattaforma BMW “Gen6” a 800 volt, MINI si prepara a lanciare nuovi modelli sportivi a trazione posteriore. Per il brand questa è senz’altro un’era di trasformazione, sempre mantenendo la tradizione stilistica intatta.