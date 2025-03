BMW Serie 7, avvistata la possente berlina durante i test sulla neve

Negli ultimi giorni, grazie (come sempre) ad abili paparazzi, è stato possibile vedere le prime immagini del restyling della BMW Serie 7. C’è anche qualcosa di ancora più interessante, ovvero una serie di immagini che ci portano direttamente nei freddi paesaggi della Scandinavia, dove si può osservare da vicino la prossima ammiraglia rinnovata.

Anche se BMW sta coprendo i prototipi con una camuffatura piuttosto intensa, chi è dotato di un occhio attento riuscirà già a cogliere alcuni dettagli significativi. Un elemento che salta subito all’occhio è il veicolo di prova, contraddistinto da una targa che termina con “625 E” e dotato di un impianto di scarico a quattro uscite. Questo ci fa pensare che si tratti della versione M Performance, poiché una versione M7 sembra ancora improbabile.

Non è chiaro se la M760e, attualmente in commercio, subirà un cambiamento di nome per riflettere eventuali miglioramenti delle performance, come è accaduto recentemente con la iX M60, che è diventata la M70.

Nonostante i reni ancora di grandi dimensioni, la griglia frontale sembra avere una nuova configurazione, con una forma che potrebbe essere leggermente più piatta rispetto al modello precedente. Le due lamelle orizzontali nella parte inferiore rafforzano l’idea che si tratti della versione più potente della M760e, in quanto gli ultimi modelli BMW M Performance hanno una griglia distintiva, più in linea con le auto M “piene”.

Non possiamo ancora intravedere il design della Neue Klasse, a causa della copertura completa, possiamo intuire che il linguaggio stilistico sarà presente, anche se non è visibile nelle immagini. I fari anteriori e posteriori, al momento utilizzati come segnaposto, saranno sostituiti con i gruppi ottici finali nelle fasi successive del test. La barra luminosa posteriore, nascosta sotto la camuffatura, potrebbe trarre ispirazione dal concept Vision Neue Klasse del 2023.

Le prime impressioni suggeriscono un lifting significativo, che non sarebbe il primo per BMW negli ultimi anni. Un esempio recente è stato il restyling della X7, che ha ricevuto una fascia anteriore completamente ridisegnata. Gli interni sono ancora un mistero, ma è probabile che includano il sistema iDrive X, con un cruscotto semplificato e un ampio touchscreen centrale. La produzione della nuova Serie 7 dovrebbe iniziare a metà del 2026, il che significa che la sua presentazione ufficiale è prevista per il prossimo anno.