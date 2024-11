BMW Serie 2 Gran Coupé, svelate le eccezionali colorazioni

Arrivano sempre maggiori dettagli ed è arrivato anche il momento delle colorazioni per la carrozzeria di un’auto che si aggiorna con grande clamore. Il configuratore standard nel portale online di BMW offre una panoramica di possibilità interessanti per chi è pronto a investire in una verniciatura della gamma “Individual”.

La nuova BMW Serie 2 Gran Coupé, al momento, in Germania, dispone di sole quattro opzioni: Frozen Pure Grey, Frozen Portimao Blue, Tanzanite Blue e Storm Bay. Tuttavia, cercando meglio, il modello consente una personalizzazione molto più ampia.

Per esplorare tutte le finiture, è necessario visitare il sito BMW Individual Visualizer. Anche se la seconda generazione della Serie 2 Gran Coupé è stata presentata recentemente, esiste già un vasto assortimento di colori speciali. La galleria delle opzioni per la nuova BMW include 20 tonalità, anche se, in tutto ci sarebbero addirittura decine di opzioni disponibili.

Anche se i prezzi non siano indicati nel Visualizer, il configuratore tedesco rivela che verniciature come la Frozen Pure Grey possono arrivare a costare fino a € 2.670. BMW, dunque, propone vernici audaci come Fire Red, Speed Yellow, Mint Green e Shakir Orange, oltre a opzioni con finitura opaca come Purple, Preciosa Red e Tampa Bay Green. Vi sono anche colorazioni meno note, tra cui Barcelona Blue e Tourmaline Violet.

Quella appena citata, però, è solo una piccola parte di una palette straordinariamente ricca. La BMW Serie 2 Gran Coupé è prodotta nello stabilimento di Lipsia, in Germania e dal paese europeo questo modello può raggiungere gli occhi del fortunato cliente con una “veste” davvero eccezionale.

Non è una storia del tutto nuova per la casa tedesca. Dal 2021, BMW ha offerto la gamma Individual anche per modelli più compatti, come la Serie 1 della precedente generazione. Gli appassionati della M2, a questo punto, potrebbero sentirsi penalizzati, poiché il modello più emozionante della Serie 2 avrebbe meno opzioni di colore a causa di vincoli nella produzione presso l’impianto di San Luis Potosi in Messico.

Le prime consegne della nuova Serie 2 Gran Coupé sono previste per il prossimo marzo. Scegliere una finitura Individual può prolungare l’attesa di alcune settimane, ma l’effetto finale, con un’auto esclusiva e potenzialmente con un valore di rivendita superiore, giustifica nettamente questa attesa.