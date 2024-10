BMW X5 Silver Anniversary Edition, le foto della versione speciale

Potremmo scambiarla per una BMW X5 standard, ma in realtà non è esattamente così. La Silver Anniversary Edition, lanciata esclusivamente negli Stati Uniti ha caratteristiche uniche che non si troveranno in nessun’altra versione della G05.

Questa è l’unica X5 disponibile con un mix di elementi di design presi sia dalla versione Sport che dalla M Sport. Con una nuova serie di immagini, si può apprezzare meglio questa edizione limitata arrivata ai clienti americani da pochissimo. Di questa BMW, la cui produzione è iniziata ad agosto, sono stati realizzati solo circa 1.000 esemplari.

Tutte le auto sono rifinite in uno speciale colore Individual Lime Rock Grey e presentano il pacchetto “Extended Shadowline Trim”, che scurisce diversi dettagli esterni, come i bordi dei finestrini e barre sul tetto. Anche la caratteristica griglia a doppio rene illuminata e le prese d’aria laterali sui parafanghi sono nere.

BMW ha applicato il trattamento Shadowline anche ai fari anteriori e posteriori. Solo nella Silver Anniversary Edition queste caratteristiche sono combinate con i paraurti con dettagli in alluminio e le minigonne laterali dello Sport Design.

I cerchi da 20 pollici, con il loro design bicolore M Star-spoke, sono un altro tocco distintivo e provengono dal pacchetto M Sport. Sul portellone posteriore spicca il badge “Silver Anniversary Edition”, mentre all’interno, una targa sulla console centrale conferma la tiratura limitata di questa BMW.

Il rivestimento in fibra di carbonio, solitamente riservato alla X5 M60i e alla X5 M Competition, è stato ora portato anche su questa versione. Per quanto riguarda gli interni, non c’è solo la pelle nera: la BMW X5 Silver Anniversary Edition è disponibile anche con interni nei colori Cognac, Coffee o Silverstone.

Tutti gli esemplari sono equipaggiati con sospensioni pneumatiche a due assi e includono il pacchetto xOffroad, un’opzione che non si trova anche su altre X5. Grazie a un interruttore sulla console centrale, è possibile selezionare le modalità opzionali di guida xSnow, xSand, xGravel e xRocks per affrontare diversi terreni.