BMW Serie 2 Gran Coupé, restyling per look e interni

La nuova BMW Serie 2 Gran Coupé fa il suo debutto ricco di novità grazie a un design rinnovato e a prestazioni potenziate. Il nuovo modello della casa automobilistica tedesca si affianca alla BMW Serie 1, arrivando come una delle “opzioni di ingresso” nella gamma.

La Serie 2 Gran Coupé è una berlina compatta che si distingue dalla versione (solo) Coupé per la sua trazione. La Gran Coupé, infatti, offre trazione anteriore o integrale, la Coupé mantiene sempre la trazione posteriore, per sottolineare il suo carattere sportivo puro.

Questa seconda generazione della BMW Serie 2 Gran Coupé introduce miglioramenti nel design, nella dinamica di guida e nella digitalizzazione. Il look moderno non manca di riferimenti alla tradizione, ma c’è ancora più tecnologia e incrementi di efficienza. Il modello di punta, la BMW M235i xDrive Gran Coupé, è stato ulteriormente perfezionato.

Il lancio globale per la nuova BMW è previsto per marzo 2025, inevitabilmente pensato come rivale diretto di concorrenti come Audi A3 berlina e Mercedes CLA. Rispetto alla versione precedente, la nuova Serie 2 Gran Coupé è leggermente più lunga, con 20 millimetri in più che portano la lunghezza totale a 4,5 m, mentre il passo rimane a 2,6 m. La larghezza è di 1,8 m, ma l’altezza è stata aumentata di 25 mm, arrivando a 1,4 m.

A differenza della Coupé a due porte e quattro posti, la Gran Coupé offre quattro porte e cinque posti, per questo si può dire che offra maggiore praticità. All’interno, si distingue per la nuova postazione di guida con il display curvo BMW e una nuova leva selettrice centrale. Il sistema di infotainment è completamente digitale, composto da un quadro strumenti con display da 10,25 pollici e un display principale da 10,7 pollici.

La dotazione di serie include un nuovo volante sportivo, con l’opzione di un volante in pelle M. Nel modello top di gamma spiccano la griglia del radiatore M con lamelle orizzontali, specchietti esterni M in nero e quattro terminali di scarico. In termini di prestazioni, questo modello vanta ammortizzatori dedicati, un impianto frenante M compound e cerchi in lega leggera M da 19 pollici.

Tutte le altre versioni della Serie 2 possono essere equipaggiate con il pacchetto M Sport o, per la prima volta, con il pacchetto M Sport Pro. Andando al top di gamma, la BMW M235i xDrive Gran Coupé sarà spinta da un motore benzina a quattro cilindri da 300 CV. Saranno disponibili anche altre motorizzazioni a benzina e diesel, come il 170 CV della 220i, il 163 CV della 220d e il 150 CV della 218d. Tutti i motori saranno abbinati di serie al cambio Steptronic a 7 rapporti con doppia frizione.