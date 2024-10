BMW M2 Coupé 30 Years Edition, la sportiva in sole 30 unità

BMW celebra l’importante traguardo dei 30 anni di attività in Messico con una versione speciale della M2, la Coupé 30 Years Edition. Tale edizione limitata, prodotta in sole 30 unità (decisamente non a caso), offre due colorazioni esclusive, ma a differenza della M2 standard, è disponibile solo con cambio manuale a sei marce. Una notizia molto gradita dagli amanti del marchio.

Le tonalità speciali disponibili sono Frozen Portimao Blau (si tratta di un blu opaco) e Frozen Pure Grey (questo, invece, è un grigio opaco). All’interno dell’abitacolo, la M2 Copué 30 Years Edition sfoggia sedili sportivi regolabili in pelle Merino bicolore rosso e nero, oltre a finiture in fibra di carbonio e un volante rivestito in Alcantara, per un look sportivo e molto ricercato.

Sotto il cofano, la M2 Coupe 30 Years Edition condivide gli stessi aggiornamenti previsti per la M2 del 2025. Ha un motore sei cilindri in linea biturbo da 473 cavalli, ben 20 in più rispetto alla versione precedente.

Altre novità includono i nuovi badge, un volante rivisitato e interni aggiornati con l’ultima generazione del sistema iDrive. Non è ancora chiaro se i cerchi in argento, introdotti nella M2 modello 2025, saranno disponibili anche per questa edizione. Dalle immagini ufficiali non sembra essere il caso.

Come tutte le M2, anche la 30 Years Edition verrà assemblata nello stabilimento BMW di San Luis Potosi dove BMW ha iniziato la produzione nel 1994 con la Serie 3 (E36). Tuttavia, questa versione speciale sarà riservata esclusivamente ai clienti messicani.

Il prezzo riflette la sua esclusività, circa 107.650 dollari al tasso di cambio attuale, ovvero 20.000 dollari in più rispetto alla M2 standard in Messico. Costa circa 43.000 dollari in più rispetto alla versione base venduta negli Stati Uniti. Visto il numero limitato di unità, non ci si aspetta che BMW avrà difficoltà a trovare acquirenti per questa esclusiva versione.