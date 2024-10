BMW iX3 M60 in arrivo nel 2026, tutto quello che sappiamo

BMW potenzierà la sua linea di veicoli elettrici con il primo modello basato sulla nuova piattaforma Neue Klasse, modello previsto in arrivo nel 2025. Con il nome in codice “NA5”, questo veicolo elettrico di punta sostituirà l’attuale iX3, aprendo una nuova era per la Casa tedesca.

Mentre c’è ancora incertezza sulla scelta definitiva sul nome finale, si prevede che l’inizio della produzione vedrà effettivamente il via nella seconda metà del 2025. C’è spazio per ipotesi sulla variante improntata alle prestazioni, come sempre per BMW. Una variante sportiva “M Performance” dovrebbe arrivare circa un anno dopo, con una versione ad alte prestazioni simile all’M60 xDrive e con un debutto atteso per l’estate 2026, per essere successivamente pronta per le consegne entro la fine dell’anno.

Il modello top di gamma sarà dotato di ruote da 21 pollici, freni e sospensioni M Sport, sedili più confortevoli e un impianto audio premium. Insieme al modello “M”, sarà in corso la produzione dell’iX3 standard, con partenza prevista a luglio 2025 nel nuovo stabilimento di Debrecen.

BMW sta valutando anche l’impiego di uno stabilimento in Messico, a San Luis Potosí, dove l’assemblaggio potrebbe cominciare nel 2026. Il modello M Performance, indicato internamente come “ZA5”, dovrebbe quindi essere disponibile non prima del 2027.

Il progetto Neue Klasse segna un investimento storico per BMW, con l’iX3 che presenterà la sesta generazione di batterie a celle cilindriche, garantendo un miglioramento del 20% nella densità energetica e un incremento del 30% sia nell’autonomia che nella velocità di ricarica. L’autonomia stimata potrebbe essere compresa tra i 700 e gli 800 chilometri nel ciclo WLTP, quello più ottimista quindi.

L’espansione della linea Neue Klasse di BMW proseguirà con almeno altri cinque modelli entro il 2028, a partire da una berlina che richiamerà la Serie 3, con produzione prevista a Monaco nel 2026. È probabile anche l’arrivo di una i3 Touring, della iX4 e, molto probabilmente, di un modello specifico per il mercato cinese.