BMW, il design Neue Klasse diventerà il linguaggio stilistico di tutti i modelli

Per i fan della direzione di design intrapresa dalla BMW con il concept Neue Klasse ancora scettici sulle auto elettriche, buone notizie in arrivo. Il marchio bavarese, infatti, nel tentativo di imporre il nuovo linguaggio stilistico, ha deciso di lanciarlo su tutti i modelli che saranno prodotti in futuro. Quindi non solo su quelli elettrici, ma anche su quelli che montano i motori a combusione interna.

A darne notizia è stato Adrian van Hooydonk, il responsabile per il design del BMW Group, nel corso di una articolata conversazione intrattenuta con Top Gear. Dalla quale si evince che la prossima generazione di BMW non solo sarà simile nell’aspetto, ma condividerà anche le stesse caratteristiche futuristiche e high-tech all’interno. Con il proposito di garantire un’esperienza utente pressoché identica, indipendentemente da ciò che sarà posizionato sotto il cofano.

BMW, il linguaggio stilistico di Neue Klasse sarà un patrimonio comune a tutti i modelli

Come abbiamo già sottolineato, la conversazione di Adrian van Hooydonk, responsabile del design del BMW Group, con Top Gear è stata estremamente articolata. Il punto destinato a colpire maggiormente, però, è proprio la rivelazione a proposito di Neue Klasse. Destinato a diventare un patrimonio comune di ogni nuovo modello immesso sul mercato dalla casa teutonica, indipendentemente dal gruppo propulsore. Se potrebbero esserci alcune differenze proporzionali disseminate all’esterno e all’interno, tra i modelli EV e ICE, il “look and feel” generale sarà comunque lo stesso.

Queste le dichiarazioni rilasciate al proposti da van Hooydonk nella chiacchierata con Top Gear: “La grande spinta verso i veicoli elettrici, queste tecnologie e questo linguaggio di design, si trasferiranno all’intero portafoglio prodotti, compresi i nostri veicoli a combustione. Per il cliente non sarà difficile: avranno tutti delle nuove BMW moderne e potranno scegliere la trasmissione”.

Non avverranno quindi cambi di scenario nel passaggio dall’elettrico al termico. BMW promette che ogni modello manterrà il suo carattere distinto, quello ben noto agli appassionati. Naturalmente, non saranno sfornate le stesse auto in dimensioni diverse, ma si cercherà di preservare l’unità stilistica tipica di Neue Klasse.

Van Hooydonk ha poi voluto sottolineare l’esperienza utente high-tech che caratterizzerà i modelli futuri, ad esempio sotto forma di BMW Panoramic Vision head-up display. Cui si aggiungeranno altri punti salienti negli interni, come un touchscreen centrale con una forma non convenzionale, alcuni comandi al volante estremamente futuristici e il tocco ecologico assicurato dall’ampio utilizzo di materiali riciclati.

Il primo modello Neue Klasse sarà la BMW iX3 elettrica

Il primo modello di produzione destinato ad adottare il nuovo linguaggio stilistico sarà la BMW iX3 elettrica. Il suo debutto sul mercato è previsto per il 2025 e da un punto di vista estetico somiglierà molto al concept Vision Neue Klasse X. Successivamente, nel 2026 è previsto l’arrivo della versione di produzione della berlina Vision Neue Klasse, con altri quattro veicoli elettrici i quali andranno ad unirsi alla famiglia nel successivo biennio.

L’altra promessa fatta da Van Hooydonk nel corso dell’intervista è poi quella relativa al fatto che i veicoli elettrici di produzione non si discosteranno molto dai concept. In linea con quanto già accaduto con la i3 e la i8, che nella versione riservata alla clientela erano in effetti molto simili alle loro concept car.

Infine, un accenno a quanto accaduto nel team di progettazione del BMW Group, sottoposto di recente ad un rimescolamento. Una sorta di scossone che, comunque, secondo il responsabile per il design non dovrebbe lasciare il segno almeno sino alla fine del decennio. Tutti i modelli BMW che saranno lanciati fino al 2029, infatti, sono stati approvati sotto la guida dell’ex responsabile del design Domagoj Dukec, prima che si trasferisse alla Rolls-Royce. Ci sarà quindi tutto il tempo necessario per abituarsi all’era della Neue Klasse, che nelle intenzioni della casa bavarese è destinata a lasciare ancora una volta il segno.