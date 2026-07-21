BMW salta il Salone di Parigi, con lei anche Mini: il portafoglio conta di più

BMW diserta Parigi, non per una scelta di stile. Il Gruppo BMW, Mini inclusa, non sarà al Salone dell’Auto di Parigi, in programma dal 12 al 18 ottobre a Porte de Versailles. La comunicazione è arrivata in sordina, ma i numeri dietro la decisione parlano a voce alta.

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A giugno, le azioni del gruppo sono scivolate sotto i 60 euro, toccando il livello più basso dal 2020. Un calo dell’8% che ha costretto il management a rivedere le proprie previsioni: il margine operativo per il 2026, inizialmente stimato tra il 4 e il 6%, è stato ridimensionato a un più sobrio 1-3%. La causa è doppia, contesto geopolitico deteriorato e mercato cinese in caduta libera. Dall’inizio dell’anno, le vendite BMW in Cina hanno perso quasi il 20%.

In questo clima, partecipare a un salone internazionale è diventato un lusso difficile da giustificare. BMW ha confermato che “i risultati finanziari globali inferiori alle previsioni hanno portato a questa decisione”, aggiungendo che l’azienda intende concentrarsi su “altri format” e mantenere “una presenza selettiva ai saloni in futuro”.

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Il problema è che stavolta c’era parecchio da mostrare. BMW è in piena fase di lancio della piattaforma Neue Klasse, la base architetturale pensata appositamente per i modelli elettrici di nuova generazione. I visitatori parigini non vedranno il SUV iX3, non vedranno la berlina i3 né la sua variante ad alte prestazioni con badge M. Salta anche l’aggiornamento dell’X5, modello portante del listino, che avrebbe debuttato in versione anche elettrica. Sono prodotti strategici, attesi, capaci di generare copertura mediatica per settimane.

Sul fronte Mini, le novità in cantiere sono meno pressanti, ma l’assenza del brand dal salone toglie comunque visibilità a un marchio che sta attraversando la propria transizione verso l’elettrico con risultati alterni.

BMW sceglie di non esserci nel momento in cui avrebbe più da dire. È una scommessa sulla sostenibilità finanziaria a breve termine, comprensibile sulla carta. Ma ogni salone a cui si rinuncia è un’occasione che non si recupera.