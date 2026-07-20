BMW Neue Klasse: ecco la hot hatch che manca alla gamma

Una MINI Cooper S trasformata in una BMW elettrica ad alte prestazioni. È questa l’idea sviluppata da Theottle, artista digitale che ha unito la carrozzeria della compatta britannica al linguaggio stilistico della BMW M Concept Neue Klasse. Il progetto nasce dalla recente presentazione della concept sportiva BMW, accolta con giudizi molto diversi.

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Il creatore digitale considera il nuovo corso un cambiamento positivo dopo anni di scelte stilistiche controverse e ha voluto verificarne l’efficacia su un’auto molto più corta e compatta. La base della MINI si è rivelata adatta all’esperimento, anche grazie alle proporzioni raccolte e alla presenza visiva già marcata del modello originale.

BMW: un render trasforma la Cooper S in una hot hatch elettrica Neue Klasse

La trasformazione conserva gli elementi più riconoscibili della BMW M Concept Neue Klasse. Il frontale adotta un profilo a V, luci diurne color ambra e piccoli elementi luminosi inseriti nel paraurti. Lungo la fiancata, carreggiate allargate e passaruota pronunciati rafforzano l’impronta sportiva. La coda riceve invece uno spoiler a coda d’anatra integrato nel portellone, accompagnato da moduli LED rossi collocati nella parte inferiore del paraurti.

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Durante la realizzazione, l’autore ha individuato un legame inatteso con la BMW Z11 del 1991, conosciuta anche come E1. Quella city car elettrica a tre porte e quattro posti utilizzava una struttura spaceframe in alluminio e pannelli di carrozzeria in plastica leggera. Pur essendo rimasta allo stadio di prototipo, rappresentò una delle prime esplorazioni moderne della mobilità urbana elettrica da parte di BMW e viene spesso considerata un’antenata ideale della successiva i3.

Questo richiamo storico ha suggerito anche due possibili denominazioni per il progetto virtuale. BMW i1 sottolineerebbe la posizione d’ingresso nella gamma elettrica, mentre iMINI evidenzierebbe l’unione fra i due marchi, anche se troppo evidente.

MINI, nata a Oxford nel 1969 e parte del Gruppo BMW dal 2000, dispone già di un’offerta ampia che comprende Cooper a tre e cinque porte, Cabrio, Countryman e Aceman, con motorizzazioni termiche ed elettriche a seconda del modello. L’interpretazione di Theottle non nasce quindi per colmare un vuoto reale nella gamma, mostra piuttosto quanto il nuovo stile BMW possa cambiare carattere quando viene applicato a dimensioni più contenute. La fusione appare insolita, ma riesce a collegare la personalità MINI, la nuova identità visiva di Monaco e un frammento poco conosciuto della storia elettrica del gruppo.