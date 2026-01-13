Audi A2 pronta a tornare, debutto previsto nel 2026

Nel percorso di rinnovamento continuo della propria gamma, Audi sta lavorando su più fronti. Da un lato accelera sull’elettrificazione per rispondere alle normative europee, dall’altro guarda al proprio passato per recuperare un nome che ha lasciato il segno. In questo contesto prende forma il possibile ritorno della Audi A2, modello prodotto tra il 2000 e il 2005 e ricordato per la sua carrozzeria interamente in alluminio e per un approccio tecnico allora molto avanti rispetto ai tempi.

Advertisement

Secondo le indiscrezioni, la nuova A2 sarebbe già in fase avanzata di sviluppo, come dimostrano anche le foto spia degli ultimi mesi, e destinata a rientrare nel listino nei prossimi mesi. L’idea alla base del progetto sarebbe quella di razionalizzare l’offerta compatta del marchio di Ingolstadt, andando di fatto a raccogliere l’eredità di modelli come A1 e Q2, prossimi all’uscita di scena. Audi punterebbe così su un’unica proposta compatta e trasversale, che potrebbe chiamarsi A2 e-tron.

Advertisement

Anche dal punto di vista concettuale, questa nuova A2 non seguirebbe schemi tradizionali. Non sarebbe una classica berlina compatta, ma nemmeno un vero SUV urbano. Le forme monovolume, abbinate a una posizione di guida rialzata e a protezioni della carrozzeria ispirate al mondo crossover, darebbero vita a un mix originale, pensato per distinguersi in una gamma spesso considerata troppo uniforme. I prototipi avvistati finora sono ancora pesantemente camuffati, ma lasciano già intuire un’impostazione fuori dagli standard abituali.

Alcuni dettagli come il portellone verticale, richiamano veicoli di ispirazione pratica, mentre l’altezza da terra e i passaruota marcati strizzano l’occhio all’universo SUV. Una combinazione che potrebbe risultare vincente per intercettare un pubblico nuovo, alla ricerca di versatilità senza rinunciare a un’immagine premium.

Per la presentazione ufficiale si parla dell’autunno, con una possibile anteprima al Salone dell’Automobile di Parigi, in programma tra il 12 e il 18 ottobre. La commercializzazione dovrebbe poi partire verso la fine del 2026 o, al più tardi, all’inizio del 2027. Tempistiche che consentirebbero ad Audi di posizionarsi strategicamente prima del rinnovo di diversi modelli concorrenti nel segmento delle compatte elettriche.

Advertisement

Sul piano tecnico, la futura A2 e-tron dovrebbe basarsi sulla piattaforma MEB del gruppo Volkswagen, già utilizzata su modelli come la Volkswagen ID.3 e la Skoda Enyaq. Una soluzione collaudata, utile per tenere sotto controllo i costi di sviluppo, ma che non escluderebbe contenuti tecnici più ricercati per mantenere il posizionamento premium del marchio.

La gamma delle motorizzazioni dovrebbe partire da una versione da 231 cavalli, affiancata da due varianti più prestazionali da 286 e 326 cavalli. Tutte le configurazioni sarebbero abbinate a una batteria da 82 kWh, con circa 79 kWh effettivamente utilizzabili. La nuova Audi A2 e-tron potrebbe così tornare a incarnare quella vocazione all’innovazione che aveva reso iconico il modello originale, reinterpretandola in chiave elettrica e contemporanea.