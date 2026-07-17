BMW prepara la i3 Touring: un render anticipa la futura station wagon elettrica

BMW ha portato su strada i prototipi della nuova i3 Touring, la prima familiare completamente elettrica sviluppata sulla Neue Klasse. Il modello è stato confermato direttamente dal costruttore e sarà prodotto nello stabilimento di Monaco, anche se non è stata ancora comunicata una data ufficiale per la presentazione. Le informazioni disponibili indicano un possibile arrivo nel 2027, dopo l’avvio produttivo della berlina i3 previsto per agosto 2026.

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BMW i3 Touring si avvicina al debutto: la prima wagon elettrica della Serie 3 è già su strada

Le vetture fotografate durante i collaudi mostrano ormai camuffature concentrate soprattutto sul frontale e sulla parte posteriore, lasciando visibile gran parte della carrozzeria. La zona anteriore riprende l’impostazione della i3 a quattro porte, mentre il tetto prosegue fino al portellone e modifica il disegno dei finestrini laterali posteriori per ricavare più spazio nella zona di carico.

Il prototipo conserva inoltre i passaruota pronunciati e la firma luminosa orizzontale introdotta dalla berlina, ma diversi particolari della coda rimangono ancora nascosti. BMW non ha confermato la capacità del bagagliaio né la presenza del lunotto apribile separatamente, una soluzione apprezzata sulle precedenti Serie 3 Touring che potrebbe essere riproposta anche sulla nuova elettrica.

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Andrei Avarvarii ha utilizzato le foto spia per realizzare un render della vettura, scegliendo una carrozzeria in Toronto Red. Il render mantiene quasi invariato il frontale della berlina e immagina una coda più verticale, con un portellone ampio e gruppi ottici simili a quelli già mostrati da BMW.

BMW non ha ancora annunciato motori, batteria e autonomia della i3 Touring. La variante più probabile per il lancio rimane la 50 xDrive, perché è la configurazione scelta per il debutto della berlina, dove due motori elettrici sviluppano complessivamente 469 CV e 645 Nm. La i3 a quattro porte utilizza l’architettura elettrica a 800 volt della tecnologia eDrive Gen6, accetta fino a 400 kW in corrente continua e può percorrere fino a 900 chilometri nel ciclo WLTP.

La carrozzeria Touring dovrebbe comportare un piccolo aumento di peso e una minore efficienza aerodinamica, rendendo probabile un’autonomia leggermente inferiore rispetto alla berlina equivalente. Dati definitivi e gamma delle versioni arriveranno però soltanto con la presentazione, mentre le fotografie del prototipo permettono già di capire che BMW vuole offrire un’alternativa più spaziosa alla i3 senza obbligare i clienti a scegliere il SUV iX3.