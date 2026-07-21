Kia EV2: chi ha detto che le piccole elettriche sono tutte uguali?

Kia ha aggiornato la gamma EV2 con tre varianti che entrano in produzione simultaneamente nello stabilimento di Žilina, in Slovacchia: la Black-Line, la GT-Line e la versione con batteria a maggiore autonomia. Tre declinazioni diverse dello stesso progetto, ciascuna con una sua identità.

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La novità più rilevante sul piano tecnico è la batteria da 61 kWh della EV2 Long Range, che porta l’autonomia dichiarata a 444 km rispetto ai 315 km della configurazione standard. Un salto che sposta il posizionamento del modello: non più solo urbano, ma capace di gestire anche percorsi interurbani senza l’ansia del contachilometri.

La ricarica rapida in DC porta la batteria dal 10% all’80% in circa 30 minuti; in AC si arriva a 11 e 22 kW, opzione utile per chi vuole caricare a casa senza impatti eccessivi sulla bolletta. C’è anche la tecnologia V2L, che consente di alimentare dispositivi esterni usando la carica della batteria.

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La EV2 Black-Line è la versione che punta più esplicitamente sull’estetica. Logo nero, finiture esterne in nero lucido, cerchi in lega scuri, tetto bicolore in opzione. All’interno, una combinazione di grigio scuro e nero che Kia presenta come “aspetto distintivo e di alta qualità”. Una vettura che vuole sembrare premium senza uscire dalla categoria.

La GT-Line aggiunge carattere sportivo: rivestimenti carrozzeria tinta unita, volante a tre razze, pedali in metallo, sedili con memoria e ventilazione, Digital Key 2.0. Sul piano dell’infotainment, il sistema KIA ccNc con navigazione, audio Harman Kardon e pacchetto ADAS 2.0 coprono tutto quello che ci si aspetta da un prodotto del marchio nel 2025. Il triplo schermo è presente, gli aggiornamenti OTA anche.

La EV2 era stata presentata al Salone di Bruxelles come elettrico pensato per il guidatore europeo, e la messa a punto della gamma sembra rispettare quella promessa. Il mercato dei segmenti A ed B elettrici si sta affollando rapidamente, e Kia sa che differenziare con finiture e dotazioni è l’unico modo per non competere solo sul prezzo.