Nuova Hyundai Ioniq 5 2027: cosa cambia con l’ultimo aggiornamento

Hyundai aggiorna la Ioniq 5 per il Model Year 2027 intervenendo soprattutto sulla composizione della gamma e sulle dotazioni, mentre motori, batterie e prestazioni rimangono sostanzialmente invariati. Il crossover elettrico basato sulla piattaforma E-GMP adotta ora tre allestimenti denominati XTech, Business e XClass, seguendo la nomenclatura già utilizzata sugli altri modelli del marchio.

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La principale novità tecnologica riguarda la In-Cabin Camera, una telecamera installata nell’abitacolo che controlla il livello di attenzione del conducente e collabora con i sistemi Hyundai SmartSense, con l’obiettivo di rendere più efficace il monitoraggio durante la guida, integrandolo con il pacchetto di assistenza già disponibile sulla vettura.

Nuova Hyundai Ioniq 5 2027: prezzi e dotazioni della gamma italiana

La versione XTech apre il listino con una dotazione che comprende cerchi in lega da 19 pollici, fari Full LED, climatizzatore automatico bizona, sedili anteriori e volante riscaldabili. La plancia conserva i due display da 12,3 pollici dedicati alla strumentazione e al sistema multimediale, con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Non manca inoltre un sistema di guida assistita di Livello 2.

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Salendo alla Business arrivano il monitoraggio dell’angolo cieco, ulteriori assistenti alla guida, la pompa di calore e il portellone elettrico. L’allestimento aggiunge anche sedili anteriori regolabili elettricamente, vetri posteriori oscurati e ricarica wireless per lo smartphone.

La XClass completa la gamma con cerchi da 20 pollici, maniglie a scomparsa, interni in pelle e sedili anteriori dotati di memoria e funzione massaggio. A questi elementi si aggiungono la console centrale scorrevole, la chiave digitale, l’impianto audio Bose e l’head-up display.

Per quanto riguarda i prezzi, la gamma si apre con la Ioniq 5 XTech da 170 CV, trazione posteriore e batteria da 63 kWh, proposta a 42.800 euro. Per passare all’accumulatore da 84 kWh e al motore posteriore da 228 CV servono 46.900 euro, mentre lo stesso schema tecnico in allestimento Business porta il prezzo a 50.200 euro.

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Le versioni a trazione integrale occupano la parte alta del listino. In questo caso la potenza sale a 325 CV e il prezzo parte da 54.300 euro per la Business, arrivando a 58.900 euro con la XClass. La scelta comprende quindi due capacità di batteria e tre livelli di potenza, con un’autonomia che nelle configurazioni più efficienti può raggiungere 570 km secondo il ciclo WLTP.