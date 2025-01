BMW, il futuro della M8 Coupé è più incerto che mai

La BMW M8 Coupé, fiore all’occhiello del marchio bavarese, potrebbe presto abbandonare le linee di produzione. Secondo recenti indiscrezioni, questo modello emblema di lusso, potenza e stile potrebbe non avere un successore diretto, segnando la fine di un capitolo importante per il segmento delle gran turismo.

Perché potremmo dover dire addio alla M8 Coupé? Evidenti cambiamenti nei gusti dei consumatori, l’avanzata dei veicoli elettrici e normative ambientali sempre più stringenti. Fin dal suo debutto, come promesso dalla Casa tedesca, la BMW M8 Coupé ha incarnato il massimo delle prestazioni e dell’esclusività, ma non è stata immune a critiche. I puristi del marchio hanno spesso lamentato un design che non rispecchiava le aspettative rispetto ai precedenti modelli iconici.

Nonostante le sue caratteristiche straordinarie, come il motore V8 biturbo da 4,4 litri con 617 CV nella versione Competition, la M8 Coupé ha sempre lottato per trovare una solida base di mercato. Un recente rapporto pubblicato dal sito specializzato BMW Blog ha rivelato che documenti interni indicherebbero il ritiro della variante Coupé già entro il 2025. Le versioni Gran Coupé e Convertibile, tuttavia, continueranno a essere prodotte, un chiaro segno che BMW sta cercando di adattarsi alle richieste di un mercato sempre più orientato verso formati pratici e versatili.

Le coupé, un tempo simbolo di esclusività e prestazioni, sono oggi sempre più oscurate dalla crescente popolarità di SUV e crossover. A ciò si aggiunge la necessità di rispettare regolamenti ambientali che stanno spingendo i produttori verso l’elettrificazione. Secondo alcune speculazioni, l’intera Serie 8 potrebbe non avere un successore fino al 2030, e anche in quel caso potrebbe trattarsi di una gamma esclusivamente elettrica o ibrida.

Nonostante le sfide appena elencate, BMW sta investendo pesantemente nel settore elettrico con modelli come l’i4 M50 e l’imminente i7 M70. Tuttavia, replicare le emozioni offerte da un motore a combustione interna, con il suo sound distintivo e la risposta immediata dell’acceleratore, rimane una sfida complessa.

Se le voci venissero confermate, l’addio alla BMW M8 Coupé segnerà la conclusione di un’era, ma anche l’opportunità per il marchio tedesco di ridefinire il proprio futuro. L’obiettivo sarà mantenere intatta la passione per la guida, anche in un panorama dominato dai veicoli elettrici. Per ora, la M8 Coupé rimane una testimonianza del passato glorioso di BMW e del suo impegno per eccellenza ingegneristica. Il suo potenziale ritiro, però, non spegnerà la scintilla nei cuori degli appassionati, anche se resta una sfida per i costruttori trovare un equilibrio tra innovazione e tradizione.