BMW presenterà a gennaio la sua interfaccia Panoramic iDrive a Las Vegas

BMW si prepara a stupire al Consumer Electronics Show (CES) 2025 di Las Vegas, che si terrà dal 7 al 10 gennaio, con la presentazione della sua nuova interfaccia utente di prossima generazione. Si tratta della “BMW Panoramic iDrive”. L’annuncio è stato ufficializzato dalla casa automobilistica pochi giorni fa, insieme alla conferma della partecipazione dell’attore e comico Tim Meadows, che avrà il compito di introdurre il sistema durante l’evento.

Questa rivoluzionaria interfaccia farà il suo debutto sui veicoli elettrici di nuova generazione della gamma Neue Klasse, una famiglia di modelli che rappresenterà un punto di svolta per il marchio tedesco. Il primo veicolo della Neue Klasse, atteso per la fine del 2025, sarà un crossover compatto, probabilmente parte della famiglia X3 e potrebbe assumere il nome di iX3.

Anche se BMW non abbia ancora rivelato tutti i dettagli tecnici del sistema Panoramic iDrive, alcuni indizi si possono desumere attraverso i concept presentati in passato. Il primo accenno è arrivato con il prototipo i Vision Dee nel 2023, seguito da una versione più raffinata mostrata nel Vision Neue Klasse, concept che anticipa una berlina elettrica compatta prevista per il 2026, probabilmente destinata alla prossima generazione della Serie 3.

I concept BMW presentati suggeriscono un design interno minimalista, con la possibile eliminazione del tradizionale quadro strumenti o una sua riduzione significativa. Le informazioni essenziali risulteranno proiettate su un head-up display panoramico, che si estenderà per tutta la larghezza del parabrezza. Al centro del cruscotto sarà presente un grande touchscreen tipo tablet, che fungerà da centro operativo per il sistema di infotainment. La gestione del veicolo sarà resa ancora più intuitiva grazie a un mix di controlli fisici, pulsanti integrati sul volante e un assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale.

BMW non è l’unica casa automobilistica a puntare su tecnologie di visualizzazione avanzata. Ford e Hyundai hanno già mostrato prototipi di display head-up a larghezza completa, mentre Nissan ha dichiarato che i parabrezza in grado di sostituire gli schermi tradizionali saranno presto una realtà. Anche General Motors ha depositato brevetti per sistemi simili, dimostrando che l’intero settore si sta muovendo verso un’era digitale sempre più integrata e immersiva.