BMW, il 2024 si è rivelato un anno da record in Italia per la casa tedesca

In attesa della comunicazione dei dati globali sulle vendite di BMW per il 2024, le informazioni in ambito regionale iniziano a dipingere un quadro molto positivo. Dopo un anno record negli Stati Uniti, anche l’Italia si conferma un mercato di successo per il marchio tedesco.

Con 71.046 veicoli consegnati, BMW Italia ha registrato il suo miglior risultato di sempre, con un incremento notevole del 17,4% rispetto al 2023. Questo boom ha consentito alla nota Casa tedesca di raggiungere una quota del 28,8% nel segmento premium, segnando un balzo significativo rispetto al 25,1% dell’anno precedente.

Un dato particolarmente interessante riguarda le vendite di veicoli elettrici, quelli che al momento hanno conosciuto la sofferenza più importante. Delle auto vendute in Italia, 4.026 unità erano completamente elettriche, rappresentando un aumento del 29,7% rispetto all’anno precedente. Questo risultato ha conferito a BMW il primato tra i marchi premium per le vendite in Italia di auto elettriche.

Anche MINI ha vissuto un anno di trasformazioni e successi, con 12.306 auto consegnate ai clienti italiani. Il 2024 è stato cruciale per il marchio storicamente britannico, che ha rinnovato la sua gamma e introdotto il nuovo modello Aceman. Un passaggio epocale è stato il passaggio al modello di vendita diretta (dove il cliente può scegliere se acquistare presso il suo Partner MINI preferito o se acquistare online). In Italia, insieme a Polonia e Svezia, MINI ha adottato questo modello di agenzia fin dal gennaio 2024, una strategia poi estesa ad Austria e Germania in ottobre.

Nel settore delle due ruote, BMW Motorrad ha consolidato la sua leadership. Con 16.550 moto vendute, ha registrato un aumento del 2,4% rispetto al 2023. Il segmento premium, soprattutto per le moto con cilindrata superiore ai 750 cc, rimane il punto forte di BMW, che guida anche il mercato elettrico grazie agli scooter innovativi CE02 e CE04.

Il 2025 porterà un evento di grande prestigio per il gruppo, il Concorso d’Eleganza Villa d’Este, organizzato dal BMW Group Classic, che si terrà dal 23 al 25 maggio sulle rive del Lago di Como. L’evento sarà l’occasione per celebrare importanti anniversari, come i 50 anni della Serie 3, i 70 anni della Isetta e della 507 Roadster, e i 100 anni della Phantom di Rolls-Royce. Anche se non ci sono ancora delle conferme ufficiali, c’è attesa per la presentazione di un nuovo concept, in linea con il percorso di innovazione tracciato dalla Skytop e dalla Concept Touring Coupe dei precedenti eventi.