BMW M2, 728 CV e nuovo kit carrozzeria passando per le mani di Manhart

Se qualcuno ha potuto pensare che una splendida creatura come la BMW M2 attualmente in commercio fosse troppo docile, ci pensa il team tedesco di tuning Manhart a togliere ogni dubbio. Il gruppo che storicamente si occupa della personalizzazione di diversi veicoli, soprattutto tedeschi, ha elaborato una risposta a quanti “sottovalutano” la M2.

Con il progetto MH2 700 II, la BMW fa un gran bel salto e diventa un’autentica bestia stradale. Infatti, il modello compatto balza a un livello completamente nuovo. Nonostante il nome suggerisca 700 CV, la vettura arriva a una potenza effettiva di 728 CV, ben 248 in più rispetto alla versione standard dopo il restyling, e una coppia mostruosa di 900 Nm. La “nuova” M2 risulta adesso perfetta per chi ama far urlare le gomme posteriori.

Manhart ha elaborato il motore S58, un sei cilindri biturbo da 3.0 litri già presente nelle BMW M3 e M4, grazie a interventi mirati. Tra le modifiche ci sono un sistema di aspirazione in fibra di carbonio, una rimappatura dell’unità di controllo e un impianto di scarico in acciaio inossidabile.

Per i più esigenti, esistono opzioni ancora più estreme con downpipe da gara e catalizzatori sportivi HJS. Le prestazioni così elevate necessitano anche degli aggiornamenti ai freni e alle sospensioni. Manhart offre delle varianti personalizzate per la M2, tra cui molle coilover KW o un sistema avanzato Variant 4.

Anche l’estetica non deve passare inosservata. Sulla BMW, infatti, è stato applicato un kit aerodinamico è un tripudio totale della fibra di carbonio, con cofano, spoiler anteriore, diffusore e alettone posteriore di grande impatto. Le ruote Yido, con cerchi da 20 e 21 pollici e pneumatici sportivi, completano l’aspetto aggressivo e pronto a scatenarsi.

Gli interni sono sorprendenti, con un roll-bar dorato, cinture di sicurezza racing e un design semplificato grazie all’eliminazione dei sedili posteriori. Tutti elementi che mettono in risalto un progetto pensato per emozionare sia in pista che su strada. Pare che per la M2 basti “poco” per trasformarsi in un capolavoro di potenza e stile. Sempre se le mani sono quelle giuste a cui affidarsi per questo “upgrade”.