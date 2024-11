BMW M3, la versione completamente elettrica 2027 potrebbe stupire

Molti appassionati erano senza dubbio emozionati alla notizia che la mitica M3 avrebbe avuto il suo poderoso motore a benzina “fin quando sarebbe stato apprezzato dai clienti”, come aveva affermato la Casa tedesca. Ma BMW ha deciso di approcciare la nuova generazione della M3 in modo ancora più ambizioso, sviluppando contemporaneamente due varianti eccezionali.

Per fare in modo che i clienti potesse trovarsi davanti a un esaustivo ventaglio di possibilità, BMW farà (quasi letteralmente) l’impossibile. Avremo così una versione totalmente elettrica e un’altra con motore a benzina dotato di tecnologia mild-hybrid. La scelta non è casuale, ma punta a soddisfare le diverse esigenze del mercato e a rispondere sia alle richieste di chi cerca la sostenibilità sia di chi apprezza la tradizione tedesca dell’iconica M3.

Entrambe le nuove versioni debutteranno nel 2028, con un design molto simile per rendere riconoscibile il leggendario DNA della M3, ma con propulsori diversi per distinte esperienze di guida. La variante elettrica, che potrebbe chiamarsi iM3, sarà equipaggiata con una configurazione a quattro motori, offrendo prestazioni elevate a causa del maggiore peso dovuto alle batterie, che potrebbe arrivare fino a 500 kg in più rispetto alla versione benzina.

Per mantenere la guidabilità della M3, la potenza verrà distribuita in modo regolabile tra i motori, adattandosi alle esigenze del guidatore. L’unità a benzina, invece, manterrà la tradizionale configurazione sei cilindri, sfruttando il sistema mild-hybrid per ottimizzare le emissioni senza sacrificare la potenza.

Dal punto di vista del design, entrambe le varianti saranno basate sul nuovo concept della Serie 3 Neue Klasse. A questo stile verranno aggiunti elementi stilistici distintivi della gamma M. E quindi, via di passaruota più ampi, paraurti aggressivi e il diffusore posteriore.

La iM3 potrebbe anche includere funzionalità inedite come il cambio marcia simulato. BMW la starebbe valutando per fornire ai conducenti di veicoli elettrici un feedback più coinvolgente. Il capo della divisione M, Frank van Meel, d’altronde, ha evidenziato l’importanza di mantenere il tipico feeling di guida sportiva BMW, anche con l’elettrificazione. Non è chiaro, dunque, se sarà messa da parte l’idea del cambio simulato Hyundai.

La prossima M3, dunque, rappresenterà un punto di incontro tra passato e futuro. La gestione della produzione sarà estremamente flessibile e permetterà a BMW di rispondere alle (anche lontanissime tra loro) preferenze dei consumatori.