Nuova BMW M4 2025: coupé ad alte prestazioni e design aggressivo (Video BMW M4 Competition LCI)

La nuova BMW M4 del 2025, svelata a gennaio, sta finalmente arrivando nelle concessionarie di tutto il mondo ed è pronta a conquistare gli amanti delle auto sportive. Si tratta di una coupé ad alte prestazioni, che si differenzia per il suo design aggressivo.

I modelli M della BMW Serie 4 Coupé: prestazioni elevate, tecnologia all’avanguardia e look curato

I modelli M Coupé della Serie 4 BMW incarnano l’anima più sportiva del marchio, con un DNA da competizione, prestazioni da brivido e un look curato e aggressivo.

Questi preziosi motori BMW sprigionano una potenza che va dai 250 kW (340 CV) della BMW M440d xDrive fino ai ruggenti 390 kW (530 CV) della BMW M4 Competition Coupé con M xDrive.

La BMW M4 Competition Coupé con M xDrive ha un motore da competizione: 390 kW (530 CV) per una guida elettrizzante. Da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi e una velocità massima di 250 km/h, un brivido di velocità pura. E non solo potenza, ma anche coppia strabordante di 650 Nm per accelerazioni fulminee e risposte pronte in ogni situazione di guida.

Nonostante le sue prestazioni elevate, si può dire che la M4 Competition Coupé mantiene consumi contenuti nel ciclo misto WLTP di 10,1–10,0 l/100 km, con emissioni di CO2 di 229–226 g/km.

La BMW M4 Competition Coupé possiede il giusto mix tra potenza, precisione e controllo, per dominare la strada con stile e adrenalina.

La coupé ad alte prestazioni ha ricevuto un aggiornamento di metà ciclo, noto come LCI (Life Cycle Impulse).Questo aggiornamento introduce diverse novità che rendono la M4 2025 ancora più desiderabile. Possiamo osservare nel video pubblicato da SytnerTV, che trovi a fine articolo, una incredibile M4 Competition LCI nera.

Uno dei cambiamenti più evidenti, rispetto al modello precedente, è la parte anteriore, con fari ridisegnati dall’aspetto più deciso e moderno. I LED verticali a forma di freccia svolgono una triplice funzione: luci di marcia diurna per aumentare la visibilità diurna, indicatori di direzione per segnalare le intenzioni di svolta e luci di posizione per evidenziare il profilo dell’auto nell’oscurità.

L’opzione dei LED adattivi con abbagliante a matrice rappresenta una grande evoluzione rispetto alla precedente tecnologia laser. Questi fari di ultima generazione garantiscono un’illuminazione più precisa, migliorando la visibilità e la sicurezza alla guida. Altro tocco distintivo è dato dagli inserti blu che circondano i LED verticali: una ‘firma’ BMW luminosa.

Nuovo anche il volante piatto, rivestito in fibra di carbonio, con un cerchio rosso distintivo in alto e cuciture a ‘M’ che lo rendono davvero sorprendente. Tante anche le migliorie tecnologiche, come il sistema iDrive 8.5 con grafica e contenuti M specifici, un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e un touchscreen infotainment da 14,9 pollici. Sempre connesso e aggiornato con Apple CarPlay, Android Auto e il sistema audio Harman Kardon sono di serie, mentre optional come i controlli gestuali, un hotspot Wi-Fi e un pad di ricarica wireless per una maggiore personalizzazione.

Insomma, nel complesso, la BMW M4 2025 – con la sua combinazione di potenza, precisione e tecnologia all’avanguardia – è la coupé sportiva definitiva per chi ama dominare le strade con stile e adrenalina.