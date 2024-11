BMW i3 Neue Klasse, la berlina del 2026 avvistata per la prima volta

È passato oltre un anno di attesa e finalmente possiamo vedere l’evoluzione del concept Vision Neue Klasse in un prototipo reale. Da alcuni test su strada è possibile dare uno sguardo in anteprima alla nuova berlina elettrica BMW i3, nome in codice “NA0”. Non si tratta di un semplice prototipo di prova, ma di un modello che sembra già alla versione di produzione della Serie 3 elettrica.

Il design richiama chiaramente il concept BMW, anche se ci sono alcuni dettagli, come gli elementi dell’illuminazione, che verranno modificati nei modelli futuri. Le luci attuali, infatti, sono provvisorie, ma la forma e le dimensioni rimarranno inalterate. Non si possono ancora vedere bene i fanali posteriori, ma ci si aspetta che si estendano sulla lunghezza del bagagliaio, come nel concept del 2023.

BMW ha promesso un linguaggio di design innovativo, improntato su un approccio minimalista, e possiamo già notarlo nella i3 Neue Klasse. Questa, infatti, appare elegante e pulita nonostante il travestimento che nasconde molti elementi. Tra questi, si notano alcuni accorgimenti tecnici come il mimetismo aggiuntivo sopra i passaruota e attorno al “gomito di Hofmeister” (la chiusura del finestrino posteriore), e piccoli rivetti neri sul retro.

Le ruote da 19 pollici sembrano più piccole, probabilmente a causa degli pneumatici invernali, e le pinze dei freni blu suggeriscono che il prototipo testato è dotato di un pacchetto M Sport. Le maniglie delle porte sono a scomparsa, come non erano presenti nel concept, e i montanti sembrano più robusti, necessari per rispettare le normative sui crash test.

Sotto il cofano, il caricabatterie arancione Berner indica che la batteria da 12 volt ha bisogno di supporto. Non è ancora chiaro se la i3 avrà un vano anteriore, ma si sospetta che la BMW possa utilizzare questo spazio per altri componenti tecnici. Rispetto al concept, il modello da strada ha specchietti laterali tradizionali al posto delle piccole telecamere, una modifica che sottolinea la transizione dal prototipo alla versione di produzione.

Da queste immagini ancora un po’ scarne, a dir la verità, si comprende già come BMW sembri intenzionata a recuperare terreno dopo alcune scelte stilistiche controverse degli ultimi anni. Anche se il design della nuova i3 sia passato dalla supervisione della vecchia guardia, con Domagoj Dukec al timone, ci sono alte aspettative riguardo a questo nuovo approccio. La versione crossover della berlina, la iX3, seguirà lo stesso percorso.