BMW M2, gradita sorpresa: nel 2026 il “Track Package” per l’auto da pista targata

La compatta ad alte prestazioni di casa BMW si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia. Dopo il grande successo della M2 CS, la Casa di Monaco non si accontenta e punta a spingersi oltre con ulteriori varianti della generazione G87.

Advertisement

Le ipotesi più calde riguardano versioni xDrive e una possibile e attesissima CSL, ma mentre queste opzioni sono ancora in fase di valutazione, una nuova evoluzione ha già preso forma nei laboratori di BMW M. Nel 2026 debutterà infatti un Track Package specifico per la M2, progettato per rendere la vettura una vera e propria arma da pista, pur mantenendo l’omologazione stradale.

Advertisement

Questo pacchetto sarà commercializzato come parte della linea M Performance Parts, e anche se le informazioni ufficiali restano riservate, le prime immagini di un prototipo camuffato hanno già fatto il giro del web. Il muletto, avvistato in una sgargiante tonalità Sao Paulo Yellow, si distingue per un imponente alettone posteriore, nuove prese d’aria anteriori e dettagli estetici aggressivi. Spiccano anche i cerchi 827 M in finitura bicolore, già visti sulla M2 CS, ma ora rivisitati in chiave più sobria.

Il cuore del pacchetto, però, è la meccanica evoluta. Si prevedono sospensioni riviste, un telaio irrigidito, freni potenziati e interventi sulla dinamica di guida mutuati direttamente dalla M2 Racing, la versione da competizione pensata solo per la pista.

La nuova configurazione promette prestazioni elevate, ma inevitabilmente sacrifica un po’ di comfort nella guida quotidiana, in favore della massima efficacia tra i cordoli. Non si sa ancora se il Track Package sarà disponibile sia per la M2 standard che per una possibile futura Competition Sport, né se sarà venduto come kit unico o in componenti separati, da acquistare singolarmente. Quello che è certo, è che BMW punta a battere nuovi record, come quello stabilito dalla M2 CS al Nurburgring nel 2025 con un tempo di 7:25, migliorando i già ottimi 7:38 della versione base.

Advertisement

Per chi cerca ancora di più, ma è disposto a rinunciare all’uso su strada, resta l’opzione estrema, la già citata BMW M2 Racing, una vera track-only con motore quattro cilindri, priva di omologazione stradale e con solo un sedile (il secondo è optional).