BMW iX5, il maxi SUV elettrico punta a 1.000 km di autonomia

BMW starebbe preparando un SUV elettrico di grandi dimensioni battezzato iX5, destinato a sostituire l’attuale iX e a posizionarsi nel segmento premium dei SUV familiari ed executive con un confronto diretto nei confronti di rivali come la futura Porsche Cayenne elettrica. Le prime informazioni tecniche emerse sul modello delineano un progetto ambizioso, costruito attorno a una batteria di capacità eccezionale e a prestazioni che puntano a ridurre drasticamente una delle principali resistenze all’acquisto di un veicolo a batteria da parte di chi percorre lunghe distanze con regolarità.

Advertisement

BMW iX5, il futuro SUV elettrico sfida Porsche Cayenne EV

Il dato più rilevante riguarda il pacco batterie, che secondo le indiscrezioni potrebbe raggiungere circa 147,8 kWh, un valore che non ha attualmente equivalenti nel segmento delle auto elettriche di grande serie. BMW utilizzerebbe le nuove celle cilindriche di sesta generazione già al centro della strategia Neue Klasse, adottando per questo SUV un formato di cella riservato ai veicoli di maggiori dimensioni e ottimizzato per massimizzare la densità energetica. Le stesse celle potrebbero trovare applicazione anche sulla futura BMW M3 elettrica.

Advertisement

Grazie a questa architettura e al lavoro sull’efficienza complessiva del veicolo, l’autonomia stimata secondo il ciclo WLTP potrebbe collocarsi tra 900 e 1.000 km, una soglia che avvicinerebbe sensibilmente l’esperienza d’uso dell’elettrico a quella di un modello termico sulle lunghe percorrenze. Il pacco batterie funzionerebbe con una tensione di circa 705 volt, un livello che lascia ipotizzare una capacità di ricarica rapida in corrente continua di almeno 400 kW, in linea con quanto già offerto dalla BMW iX3.

Per quanto riguarda il powertrain, la versione di lancio dovrebbe essere la 60 xDrive, equipaggiata con due motori elettrici disposti uno per asse a garantire la trazione integrale. La potenza combinata raggiungerebbe 576 CV, suddivisi tra un’unità anteriore da 250 CV e una posteriore da 326 CV, valori che dovrebbero assicurare prestazioni di rilievo nonostante le dimensioni e la massa complessiva di un SUV di questa categoria.

Dal punto di vista stilistico la futura iX5 dovrebbe seguire le linee guida della nuova generazione elettrica di BMW, con un design più affilato rispetto all’iX attuale e un lavoro aerodinamico specifico orientato a massimizzare il rendimento chilometrico della batteria. La presentazione potrebbe avvenire entro la fine dell’anno o nei primi mesi del prossimo, posizionando il modello come una delle novità più attese nel panorama dei SUV elettrici premium e come risposta diretta all’offensiva dei costruttori concorrenti in un segmento dove autonomia, tempi di ricarica e prestazioni stanno diventando fondamentali per conquistare una clientela ancora in parte esitante nei confronti della transizione elettrica.