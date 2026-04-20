BMW, c’è ancora posto per una coupé nell’era elettrica?

BMW sta cambiando tutto, tranne quello che conta davvero per chi ama guidare. La Neue Klasse, la rivoluzione stilistica e tecnologica che riscrive, in sostanza, l’intera gamma del marchio di Monaco, parte dai modelli di volume, iX3, i3, e una X5 di nuova generazione attesa già quest’estate. Quaranta modelli nuovi o aggiornati entro il 2027. Ma nessuno con due porte.

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Nel frattempo, la Z4 e la Serie 8 escono di scena quest’anno senza sostituzione diretta. La Serie 4, nelle versioni G22 e G23, resterà in produzione fino al 2029 ma non riceverà il trattamento Neue Klasse. Se nascerà un successore con motore termico è ancora da stabilire: BMW potrebbe dirottare tutto sull’i4, che secondo le voci di corridoio potrebbe tornare a essere una vera coupé a due porte, non la Gran Coupé a quattro porte che conosciamo oggi.

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Qui la storia si fa interessante. Un rendering realizzato da designer indipendenti immagina come il nuovo linguaggio formale di BMW potrebbe vestire una coupé vera. Il concept non parla della BMW Serie 4, ma rilancia qualcosa di più ambizioso: la denominazione Serie 6, sepolta nel 2018 e mai davvero dimenticata.

Il design Neue Klasse, pulito, teso, privo di eccessi, sembra fatto su misura per una berlina coupé di quel livello. Non è un progetto ufficiale, ma è il tipo di visione che potrebbe precedere gli annunci ufficiali di qualche anno.

Il contesto competitivo rende la mossa quasi inevitabile. Mercedes ha risolto il problema delle due porte consolidando Classe C e Classe E coupé nella CLE, una sola auto per due segmenti. Audi ha scelto la strada opposta: dal 2026 nessun modello a due porte in gamma, con A5, TT e R8 tutti fuori produzione, anche se Ingolstadt sta sviluppando una sportiva elettrica con tetto targa per il 2027. BMW, con la Serie 2 ancora attiva e il vuoto lasciato da Serie 4 e Serie 8, difficilmente può permettersi di non rispondere.

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La strategia più probabile ricalca quella già pianificata per la Serie 3: doppia offerta, termica ed elettrica in parallelo. La i3 Touring è già confermata, la i1 hatchback è attesa nei prossimi anni, e la i2 Gran Coupé dovrebbe completare il puzzle entro il 2030. Una coupé a due porte, in questo scenario, sarebbe il tassello mancante di un puzzle che BMW sta componendo con molta cura.