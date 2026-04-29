Volkswagen ID. Polo debutta con 455 km di autonomia: si parte da 25.000 euro

Volkswagen ha svelato la versione di serie della nuova ID. Polo, city car elettrica che segna anche l’avvio di un nuovo corso stilistico per la gamma a batteria del marchio. Il modello misura 4,05 metri di lunghezza, 1,81 di larghezza e 1,53 di altezza e presenta una firma luminosa orizzontale al frontale, un LED a tutta larghezza al posteriore e maniglie posteriori integrate nei montanti per ottenere una fiancata più pulita.

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Nuova Volkswagen ID. Polo: i dettagli della nuova city car elettrica

Alcune linee richiamano lo spirito della prima Golf, e più in generale la ID. Polo rappresenta un ritorno a un design meno sperimentale e più vicino all’identità storica di Volkswagen, nella stessa direzione già intrapresa dalla ID.3 Neo. La plancia, già anticipata nei mesi scorsi, conferma il ritorno dei comandi fisici dopo le critiche ricevute dalle interfacce interamente touch. Sulla nuova city car tornano pulsanti tradizionali per la climatizzazione e tasti fisici sul volante, mentre i rivestimenti in tessuto su plancia, pannelli porta e console centrale puntano a migliorare la qualità percepita dell’abitacolo. La strumentazione digitale da 10 pollici propone una grafica dal sapore rétro, affiancata da un display centrale da 13 pollici con il nuovo sistema Innovision.

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Nonostante le dimensioni compatte, la ID. Polo dovrebbe offrire un’abitabilità adeguata anche per i passeggeri posteriori grazie a un passo di 2,55 metri, mentre il bagagliaio dichiara una capacità di 441 litri, vale a dire 115 in più rispetto alla Renault 5 E-Tech, una delle rivali più dirette nel segmento.

La gamma al lancio prevede tre livelli di potenza. Le versioni da 116 e 135 CV adottano una batteria LFP da 37 kWh netti con un’autonomia stimata di 329 km e una ricarica rapida fino a 90 kW in corrente continua, con il passaggio dal 10 all’80% in circa 27 minuti. La variante da 211 CV monta invece una batteria NMC da 52 kWh netti che dovrebbe garantire fino a 455 km di percorrenza e accetta una potenza di ricarica massima di 105 kW, con tempi dal 10 all’80% di circa 24 minuti, anche se Volkswagen precisa che si tratta ancora di valori provvisori. La stessa batteria da 52 kWh equipaggerà anche la futura ID. Polo GTI, attesa in un secondo momento con 226 CV. Tutte le versioni offrono inoltre la ricarica bidirezionale V2L fino a 3,6 kW di potenza.

Gli allestimenti riprendono la nomenclatura tradizionale del marchio con i livelli Trend, Life e Style, confermando una tendenza già vista sulla ID.3 Neo. I preordini apriranno a fine mese con un prezzo di partenza di 24.995 euro, mentre i listini completi delle singole varianti saranno comunicati a breve.