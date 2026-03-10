Clarkson demolisce la BMW iX: una questione di plastica

Jeremy Clarkson, lui, sempre lui, meravigliosamente antipatico (ma solo per alcuni) ha scritto della BMW iX sul Times e, come prevedibile, il mondo del giornalismo automobilistico ha reagito come se avesse lanciato una granata in sala d’attesa. Ecco allora come arriva un dibattito che dice molto più sullo stato del mercato elettrico premium che sulla vettura stessa.

Partiamo dall’elefante nella stanza, quella griglia frontale che non è mai piaciuta a nessuno. BMW l’ha pensata per farsi notare nella giungla urbana, e l’obiettivo è centrato. Nel senso che la noti, eccome. Se poi piaccia è un’altra faccenda.

Clarkson la giudica poco armoniosa, e su questo fronte gli appassionati si dividono con passione. Gli interni fanno ancora più discutere. Per un’auto che sfiora i 128.000 euro di listino, la qualità percepita della plastica è un argomento che BMW farebbe bene a non liquidare come “opinione personale” di un presentatore televisivo con un’allergia cronica (ben nota) all’elettrico.

Eppure i numeri parlano chiaro, e ignorarli sarebbe disonesto. Lo 0-100 in 4,6 secondi non è un dettaglio trascurabile. La xDrive50 con batteria da 111,5 kWh dichiara fino a 630 km di autonomia, la xDrive40 si ferma a 425 km con 76,6 kWh. Valori che, sulla carta, eliminerebbero ogni ansia da ricarica per la maggior parte degli utilizzi reali. Poi arriva Clarkson e racconta la sua esperienza con le colonnine, e il castello di carte vacilla. L’80% di carica in meno di 40 minuti è la promessa ufficiale. La realtà dell’infrastruttura attuale, come sanno bene molti proprietari di elettriche, è spesso un’altra storia.

Sul piano tecnologico, la iX non delude. Il sistema iDrive 8 con display curvo integrato è sofisticato, la struttura in alluminio e CFRP contiene il peso favorendo dinamica e consumi, e i risultati Euro NCAP sono di quelli che fanno dormire sonni tranquilli. 5 stelle, protezione adulti al 91%, bambini all’87%.

Il nodo, però, è altrove. In questa fascia di mercato non compri solo prestazioni e tecnologia: compri un’esperienza sensoriale, una storia che ti racconti ogni volta che sali a bordo. È lì che la BMW iX ingaggia la battaglia più difficile. E non ha convinto tutti di poterla vincere.