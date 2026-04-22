La nuova BMW Serie 7 si reinventa: tutto quello che cambia con il restyling

Il 2026 è, di fatto, l’anno in cui le ammiraglie tedesche si guardano allo specchio e decidono di cambiare. Audi, Mercedes e BMW stanno sottoponendo i loro modelli di punta a una trasformazione profonda, e Monaco di Baviera non fa eccezione. Dopo aver svelato la i3, variante elettrica della Serie 3, BMW compie il passo successivo e porta la filosofia Neue Klasse sulla sua ammiraglia assoluta, la Serie 7.

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A prima vista, chi si aspettava uno stravolgimento visivo rimarrà sorpreso. L’identità della berlina è intatta, l’assetto autorevole, le proporzioni scolpite, il carattere inconfondibilmente bavarese, ma gli aggiornamenti ci sono, e si leggono nei dettagli. Elementi sottili e illuminati, un logo ridisegnato, carrozzeria rimodellata con un’estetica più pulita.

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Il pezzo forte? La finitura BMW Individual Dual-Finish, una verniciatura a doppia personalità che transita fluidamente tra finiture opache e metallizzate a seconda dell’angolazione. Una novità assoluta per il marchio.

L’abitacolo della nuova Serie 7 alza ulteriormente l’asticella. Le animazioni di benvenuto e commiato sono state estese fino al tappeto luminoso cerimoniale, LED integrati nella moquette, letteralmente, e i materiali scelti tra pelle, legno, Alcantara e Veganza coprono ogni superficie personalizzabile. Il grande schermo posteriore torna in forma migliore: videochiamate Zoom via telecamera integrata, connessione HDMI per usarlo come monitor da lavoro, audio surround opzionale. È un ufficio elegantissimo.

Al lancio arrivano quattro varianti. Sul fronte elettrico, la i7 50 xDrive eroga 449 CV con architettura Gen6 aggiornata; la i7 60 xDrive sale a 536 CV, autonomia dichiarata oltre 560 km e ricarica dal 10 all’80% in 28 minuti. Per chi preferisce il termico, la 740i xDrive porta in dote un sei cilindri in linea da 375 CV e 540 Nm, sufficienti per coprire lo 0-100 in meno di cinque secondi. La 750e xDrive PHEV aggiunge un elettrico da 194 CV al sei cilindri, per 483 CV complessivi e 700 Nm di coppia. Attesa per il quarto trimestre 2026, arriverà probabilmente sul mercato nel 2027.

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In cantiere c’è anche una versione V8 M Performance, senza data confermata. Nel frattempo, per chi non può aspettare, esistono i pacchetti M Sport con estetica sportiva, tocco aerodinamico, motore a sei cilindri.