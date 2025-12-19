BMW, il riciclo diretto: come recuperare celle di batteria senza usare la chimica

Mentre il mondo si interroga su come smaltire le tonnellate di accumulatori del futuro, BMW ha deciso di smontare il problema, letteralmente. A Salching, nella Bassa Baviera, è stato inaugurato il nuovo Centro di Competenza per il Riciclo delle Celle (il CRCC), un progetto nato dalla collaborazione con Encory GmbH. Qui non “gioca” con provette e fumi tossici, poiché la parola d’ordine è riciclo diretto.

A differenza dei metodi tradizionali, che a volte sembrano usciti da un laboratorio ad alto consumo energetico, il processo sviluppato dagli esperti di Monaco elimina i trattamenti chimici o termici. Le celle di batteria e i residui di produzione vengono smontati meccanicamente. Le materie prime recuperate non devono tornare allo stato elementare, ma vengono reimmesse “direttamente” nel ciclo produttivo.

In pratica, è come smontare un set di mattoncini colorati per ricostruirne uno nuovo senza dover fondere la plastica. Un approccio che Markus Fallböhmer, SVP di BMW, definisce giustamente all’avanguardia per ottimizzare la produzione di celle per batterie.

Il centro sorge in un capannone riqualificato di 2.100 metri quadrati (con tanto di impianto fotovoltaico sul tetto, per il massimo della coerenza) e sarà gestito da Encory, joint venture al 50% tra BMW e Interzero. In questo modo si vuole riciclare un volume annuo di materiali nell’ordine delle “due cifre medie di tonnellate”. Numeri che serviranno ad alimentare la produzione pilota presso il Cell Manufacturing Competence Center (CMCC) di Parsdorf.

Il piano di BMW è un ciclo perfetto che tocca Monaco, Parsdorf e Salching, riducendo le distanze logistiche ed evitando la perdita di metalli preziosi. L’idea è che l’auto, al termine della sua vita, non sia un rifiuto ingombrante ma una fonte di risorse pregiate. Se l’esperimento di Salching funzionerà, i produttori potrebbero finalmente utilizzare il riciclo diretto anche nella produzione in serie, rendendo l’economia circolare finalmente meno utopica.