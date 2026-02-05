Hyundai i20 a 85 euro al mese: la scelta di 140mila italiani

Ci sono automobili che non promettono rivoluzioni e non cercano di cambiarti la vita. E proprio per questo funzionano. La Hyundai i20 è una di quelle presenze silenziose che dal 2008 popolano le strade italiane senza fare troppo rumore, accumulando oltre 140 mila unità vendute come si accumulano rapporti di fiducia, concretamente, un cliente alla volta.

Advertisement

Tutto si gioca sulla sua sincerità. La i20 non ha mai finto di essere qualcosa che non era. Niente proclami da supercar travestita da utilitaria, niente tecnologie rivoluzionarie destinate a rompersi dopo la garanzia. Affidabile, spaziosa il giusto, facile da guidare: aggettivi che nell’auto contemporanea sembrano quasi imbarazzanti, troppo onesti per un mercato che preferisce vendere sogni. Eppure funzionano.

Advertisement

Il design racconta questa maturità senza urlare. Linee pulite, proporzioni equilibrate, una silhouette dinamica che non cerca l’applauso ma nemmeno passa inosservata. È il tipo di auto che si fa notare con discrezione, trasmettendo solidità dove altri trasmettono promesse. Dentro, l’abitacolo sfrutta lo spazio con intelligenza, i comandi sono intuitivi e tutto è pensato per far sentire a proprio agio chi guida, anche nei tragitti più lunghi.

La tecnologia non è invasiva ma utile. I grandi schermi, la connettività completa e i sistemi di assistenza Hyundai SmartSense lavorano in sottofondo, rendendo ogni spostamento più sicuro senza trasformare l’abitacolo in una sala controllo della NASA.

E poi c’è il lato sportivo, quello autentico. Il legame con il FIA World Rally Championship ha dato alla i20 una credibilità che non si compra con gli slogan, dimostrata sul campo dalla i20 N, diventata icona per gli appassionati. Il carattere nascosto dietro la razionalità cittadina.

Advertisement

Con il Model Year 2026 e il nuovo motore 1.0 T-GDI da 90 CV, la i20 continua semplicemente a essere una buona auto per la vita di tutti i giorni. Al momento è disponibile da 18.850 euro con permuta o rottamazione, o con rate da 85 euro al mese grazie al finanziamento Hyundai Plus (TAN 0,99%, TAEG 2,69%, anticipo 6.140 euro, 35 mesi).