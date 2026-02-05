Hyundai Ioniq 3, compatta elettrica travestita da coupé sportiva

La Hyundai Ioniq 3 sta girando “mascherata”, avvolta in camouflage che nasconde ogni centimetro di carrozzeria. Eppure sappiamo già tutto, o quasi. Questa nuova compatta elettrica di segmento B debutterà nel 2026 con la missione di inserirsi nello spazio microscopico tra la piccola Inster e la Kona Electric, quest’ultima condannata a un futuro incerto che sa tanto di pensionamento forzato.

Costruita sulla piattaforma E-GMP, la stessa della “cugina” Kia EV3, la Ioniq 3 erediterà probabilmente il motore elettrico anteriore da 150 CV. Sul fronte delle batterie, Hyundai proporrà due tagli: da 58,3 kWh con autonomia di 436 km, per chi vive in città e non ha ambizioni interregionali, e da 81,4 kWh capace di garantire fino a 605 km, abbastanza per un weekend lungo senza l’ansia da colonnina.

Grazie a forme più aerodinamiche rispetto alla EV3, la Ioniq 3 promette qualche chilometro in più d’autonomia, mentre la ricarica rapida fino a 128 kW consente di passare dal 10 all’80% in mezz’ora. Niente male, almeno per gli standard del momento e di categoria.

Esteticamente, la Ioniq 3 manterrà l’impostazione del Concept Three presentato all’IAA Mobility di settembre 2025, con i suoi 4,3 metri di lunghezza e un tetto marcatamente spiovente che strizza l’occhio alla defunta Veloster. I gruppi ottici sdoppiati sul frontale ricordano il restyling della Ioniq 6, mentre lo spoiler posteriore che integra la telecamera di retromarcia cerca disperatamente di conferire un’aria sportiva alla compatta elettrificata.

Potrebbe esserci spazio per il colpo di scena, una Ioniq 3 N da 292 CV, versione sportiva pensata per competere con la Volkswagen ID.3 GTX e colmare il vuoto lasciato dalla compianta i30 N. Perché se c’è una cosa che il mondo chiede a gran voce è proprio una compatta elettrica con velleità da hot hatch. Forse no, a dirla tutta, ma Hyundai ci prova lo stesso.